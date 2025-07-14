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Antalya'nın simgesi Beydağları nem bulutu arasında kayboldu

Antalya'nın simgesi Beydağları nem bulutu arasında kayboldu

16:1314/07/2025, Pazartesi
IHA
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Nem oranının yüzde 85 dolaylarında seyrettiği kentte nem bulutları şehri kapladı.
Nem oranının yüzde 85 dolaylarında seyrettiği kentte nem bulutları şehri kapladı.

Antalya'da aşırı sıcak ve yüksek nem dolayısıyla şehri nem bulutları kapladı. Antalya'nın simgelerinden birisi olan Beydağları nem bulutunun arasında kayboldu.

Antalya'da temmuz ayı ile birlikte hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Sıcaklar nedeniyle günlerden pazartesi olmasına rağmen Konyaaltı Sahili'nde ki dolunun hafta sonunu aratmadı. Dünyaca ünlü sahili dolduran Antalyalılar ve yabancı turistler denize girerek serinlemeye çalıştı.
Öğlen saatlerinde hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülürken, hissedilen hava sıcaklığı ise 40 derece dolaylarında oldu. Konyaaltı Sahilinde deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece olarak ölçüldü.

Nem oranının yüzde 85 dolaylarında seyrettiği kentte nem bulutları şehri kapladı. Yüksek nem nedeniyle Antalya'nın simgelerinden birisi olan ve eşsiz günbatımı manzarası ile izleyenleri büyüleyen Beydağları nem bulutlarının arasında kayboldu.

Almanya'dan hem tatil hem de annesinin diş tedavisi için Antalya'da geldiklerini belirten
Oğuzhan Gün, "5 haftalığına Antalya'ya geldik. Denize girmek istedik ama aşırı sıcak var. Almanya şu anda 17 derece, burası daha sıcak. İnsan nasıl dayanıyorsa, biz hiç dayanamıyoruz. Vücudumuz yapış yapış oldu" dedi.
#Antalya
#Konyaaltı Sahili
#Almanya
#Beydağları
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