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Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi'ne maskesiz girişler yasaklandı

Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi'ne maskesiz girişler yasaklandı

Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi'ne yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesiz girişler yasaklandı.

Haber Merkezi AA
Antalya Kaleiçi
Antalya Kaleiçi

Muratpaşa İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kaleiçi'ne giriş ve çıkış yapılabilecek 7 nokta belirlendi, tarihi semte maskesiz girilmemesi ve ziyaretçilerin ateş ölçümü yapılması için karar alındı.

Bunun üzerine Antalya Büyükşehir ve Muratpaşa Belediyesi ekipleri, turistlerin uğrak noktalarından olan, yoğun yaya ve araç trafiğinin yaşandığı Kaleiçi'nde tedbirler aldı.

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Sosyal mesafenin korunması ve Kovid-19 tedbirlerinin sıkı uygulanması için Kaleiçi'nin 20 olan giriş çıkış noktasını bariyerle kapatan ekipler, 7 noktada tedbir alarak alınan karar gereği ziyaretleri buradan tekrar başlattı.

Buna göre, semt sakinleri ve ziyaretçiler Kaleiçi'ne Hıdırlık Kulesi, Yenikapı, Acar Taksi, Üçkapılar, Dönerciler Çarşısı, Saat Kulesi ve Yat Limanı noktalarından alınacak.

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Görevlilerin maske kontrolü yaptığı kişiler ateş ölçümü ve dezenfektan kullanmaları sonrası içeriye alınıyor, kontrol noktalarında engelli, yaşlı ve yürüme güçlüğü çekenler için de transfer aracı bulunduruluyor.

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