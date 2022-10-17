Gündem Antalyaya 10 ayda hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 12 milyonu aştı
ANTALYA

Antalya'ya 10 ayda hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 12 milyonu aştı

Dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya'ya, 10,5 ayda hava yoluyla 12 milyondan fazla yabancı turist geldi. Küresel salgın sonrası turizmde en yoğun dönemini yaşayan kentte hareketlilik devam ediyor.

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Haber Merkezi AA
Antalyaya 10 ayda hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 12 milyonu aştı
Arşiv.

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-16 Ekim tarihlerinde kente hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artışla 12 milyon 42 bin 468 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde kente hava yoluyla 7 milyon 975 bin 643 turist gelmişti.

Akdeniz çanağının önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da turizm sezonu uzadı. Geçen yılın ekim ayına göre de turist hareketliliğinde yüzde 6'lık artış gerçekleşti. Geçen yıl ekimde 959 bin 359 kişinin ziyaret ettiği kente, bu yıl aynı dönemde 1 milyon 15 bin 375 kişi geldi.

Yabancılara satılan konut sayısında Antalya ikinci sırada
EKONOMİ
Yabancılara satılan konut sayısında Antalya ikinci sırada

Meteorolojiden İstanbul ve 65 ile yağış uyarısı
FOTOĞRAF 9
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Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz (Antalya merkez ve Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bingöl ve Muş hariç) ile Kırklareli’nin kuzey kesimleri, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir, İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında, İç Ege'de mevsim normalleri altında, güneydoğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
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Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 kmsa) şeklinde esmesi bekleniyor.
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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 18
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20
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İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25
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Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
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Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21
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Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18
Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 29
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Meteorolojiden İstanbul ve 65 ile yağış uyarısı
Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, bazı illere yağış uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıya göre, İstanbul ve 65 ilde yağış bekleniyor.
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