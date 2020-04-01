Antalya'ya gidecek herkese 14 gün karantina zorunluluğu

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla olağanüstü toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantıda, Antalya'ya her ne şekilde olursa olsun (Karayolu, denizyolu, havayolu) giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgahlarında gözlem altında tutulmasına karar verildi.

Bu kişilerden, ikametgahlarından ayrılmamaları yönündekiilk ikaza uymayanlara, 3 bin 150 lira para cezası uygulanacak.

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Bugün aldığımız Hıfzıssıhha Kurulu 2020/14 Kararı ile



Her ne şekilde olursa olsun, (Karayolu, Denizyolu, Havayolu) Antalya’ya giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgâhlarında sıhhi gözlem altına alacağız. 👇👇👇#EvindeKal#ŞehrindeKalhttps://t.co/xuJUZxj1b8 — Münir Karaloğlu (@munirkaraloglu) April 1, 2020

Yapılacak ikinci kontrolde de ikametgahlarında bulunmadıkları tespit edilenler ise Valilik tarafından belirlenen yerlerde 14 gün süreyle sıhhi gözlem altına alınarak tekrar 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişiler, adli makamlara bildirilecek.Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla olağanüstü toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantıda, Antalya'ya her ne şekilde olursa olsun (Karayolu, denizyolu, havayolu) giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgahlarında gözlem altında tutulmasına karar verildi.