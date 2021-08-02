Üniversiteli Azra tecavüze uğrayıp vahşice öldürülmüş

Antalya'da 5 gündür haber alınamayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (26) vahşice öldürülmüş olarak bulundu.

Azra Gülendam Haytaoğlu

Üniversiteli kıza evinde tecavüz edip boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp valizle ormana gömen emlakçı

Mustafa Murat Ayhan. gözaltına alındı.

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Cep telefonu sinyalinden tespit edildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok" diye ifade verdi. Polis bunun üzerine Ayhan'ı serbest bıraktı.

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Çapraz sorguda itiraf etti

Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde Mustafa Murat Ayhan'ın, Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valiz ile birkaç kez çıkıp gittiğini belirledi. Bunun üzerine Mustafa Murat Ayhan, yeniden gözaltına alındı. Tekrar çapraz sorguya alınan Ayhan, cinayeti işlediğini itiraf etti.

Vücudunu 5 parçaya ayırmış

Azra Gülendam Haytaoğlu'na cinsel saldırıda bulunmasının ardından banyoda boğup, öldürdüğünü, 5 parçaya böldükten sonra koyduğu valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyleyen Mustafa Murat Ayhan , "Azra, 28 Temmuz'da beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesi Varsak ormanlık alanda gömdüm" dedi.

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Mustafa Murat Ayhan emniyete götürülürken yüzünü gizlemeye çalıştı.

Kafatası bulunamadı

Cinayet itirafının ardından Mustafa Murat Ayhan, Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Gece sabaha kadar cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun kafatası ve sol kalçasının bulunamadığı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Vücuduna jiletle ismini yazmış

Öte yandan Mustafa Murat Ayhan'ın, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdükten sonra vücuduna jiletle ismini yazdığı belirtildi.

Başsavcılıktan açıklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 30 Temmuz'da müştekinin kardeşi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kayıp olduğunu ihbar etmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve koordinesinde kolluk birimlerince aynı gün detaylı inceleme ve araştırma başlatıldığı belirtildi.

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Yapılan araştırmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, maktulün en son şüpheli M.M.A. ile görüştüğüne dair görüntülerin tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Şüpheli M.M.A. maktulü öldürdüğü iddiasıyla 1 Ağustos'ta gözaltına alınmıştır. Maktule ait olduğu değerlendirilen ceset aynı gün bulunmuş olup, otopsi ve kimlik tespiti işlemleri devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.





Bakan Yanık: Davanın takipçisiyiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık dışı bir şekilde katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu’na Allah’tan rahmet; acılı ailesine başsağlığı diliyorum. İhtiyaç duydukları her aşamada onların yanında olacağız. Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz" dedi.

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Babaevinde üzüntü

Antalya'da boğularak öldürülüp, cesedi 5 parçaya ayrılan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki baba evi acı haberle yasa boğuldu. Genç kızın vahşice öldürüldüğünü duyan yakınları, baba Mustafa Haytaoğlu'nun 3 dönemdir muhtarlığını yaptığı Derviş Paşa Mahallesi'ndeki evine akın etti. 2'si erkek 4 çocuk babası olan muhtar Mustafa ile anne Nezide Haytaoğlu'nun Antalya'da olduğunu belirten yakınları, genç kızın cenazenin Kadirli’de toprağa verileceğini söyledi.

Kadınların sesi olacaktı cinayete kurban gitti

Haytaoğlu'nun halası Mine Haytaoğlu, yeğeninin daha 21 yaşında cıvıl cıvıl bir üniversite öğrencisi olduğunu söyledi.

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Azra Gülendam Haytaoğlu'nun çok duyarlı bir kız olduğunu dile getiren hala Haytaoğlu, "Babası öğretmen olmasını çok istedi. Kadına yönelik şiddete karşı durmak için 'Ben çok başarılı bir gazeteci olmak istiyorum. Duyarlı bir insan olarak şiddet görenlerin sesi olmak istiyorum' diyerek, babasına yalvara yalvara bu bölümü tercih etti." dedi.

Mine Haytaoğlu

Hala Haytaoğlu, yeğenini öldürdüğü iddia edilen katil zanlısının en ağır cezayı almasını istedi.

Odadan azli için hukuki süreç başlatıldı

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Yönetim Kurulu, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cinayet şüphelisi Mustafa Murat Ayhan'ın yönetim kurulu üyeliğinden azline yönelik hukuki süreç başlattı. Odadan yapılan yazılı açıklamada, "Antalya'da 5 gündür haber alınamayan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Söz konusu vahim katliamın sanığının Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi olduğu kamuoyuna yansımıştır. Cinsel saldırı ve cinayetle sonuçlanan olayda zanlı Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Murat Ayhan'ın yönetim kurulu üyeliğinden azledilmesine yönelik hukuki süreç başlatılmıştır. Kadın cinayetleri maalesef ülkemizin acı bir gerçeğidir. Son dönemde hangi mesleğe sahip olduğu, hangi şehirde yaşadığı, eğitim düzeyinin ne olduğundan bağımsız, erkekler tarafından birçok kadın yurttaşımızın katledilmesi toplumun her kesiminde olduğu gibi bizleri de derinden yaralamaktadır. Azra Gülendam Haytaoğlu'nun hayatını kaybetmesinden dolayı başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm ülkemize baş sağlığı diliyor, bu vahim olayın failinin en ağır cezayı alması gerektiğini düşündüğümüzü bütün kamuoyuna duyuruyoruz" denildi.

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Ablasıyla kavga edip evden ayrılmış

Azra Gülendam Haytaoğlu bazı belirtiler hissedince hastanede korona virüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Azra durumu ablasına bildirdi.

Ablası sinirlenerek, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyledi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı.

Tartışma sonrası genç kız, ablasına “Ben biraz hava alacağım” diyerek kimliğini almadan evden ayrıldı. Eve dönmeyince ablası Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu telefonda ablasına “Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım” diyerek telefonu kapattı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı.

5 gündür aranıyordu

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Muratpaşa ilçesinde yaşayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’ndan ailesi 5 gündür haber alamıyordu.

Son olarak Lara bölgesinde görüldüğü belirtilen Haytaoğlu'nun ailesi, sosyal medyadan kızlarının bulunması için yardım çağrısında bulunmuştu.

Polis, genç kızı bulmak için arama çalışması başlatmıştı. Kamera görüntülerinde genç kızın son görüldüğü yerler araştırıyordu.

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