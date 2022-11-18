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Antonio Guterres: İstanbul olağanüstü bir diplomatik başarı merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ile Ukrayna arasındaki tahıl anlaşmasının uzatılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür ederek, "İstanbul, olağanüstü bir diplomatik başarının merkezi olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Antonio Guterres: İstanbul olağanüstü bir diplomatik başarı merkezi
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ile Ukrayna arasındaki tahıl anlaşmasının uzatılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Guterres, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye ve BM arabuluculuğuyla imzalanan tahıl anlaşmasının 120 günlüğüne uzatılmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmanın yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür eden Guterres, "Onların cömertliği ve kararlılığı olmadan bu girişim asla doğmazdı. İstanbul, olağanüstü bir diplomatik başarının merkezi olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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