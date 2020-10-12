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Gündem Açıköğretim Fakültesi DGS kayıtları 19 Ekimde sona erecek
EĞİTİM

AÖF DGS kayıtları nasıl yapılır?

Açıköğretim Fakültesi DGS kayıtları 19 Ekim'de sona erecek

DGS sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler kayıt dönemi hakkında araştırmalar yapıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan tarihler arasında işlem yapılıyor. Peki, AÖF DGS kayıt tarihleri ne zaman? AÖF DGS kayıtları nasıl yapılır?

Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt işlemleri 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 09:00’da başlayıp, 19 Ekim 2020 Pazartesi günü arasında yapılacak.
AÖF Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt işlemleri 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 09:00’da başlayıp, 19 Ekim 2020 Pazartesi günü arasında yapılacak.

AÖF kayıt ve yenileme işlemleri devam ederken DGS kayıtları için de süreç başlıyor. 2020-2021 yılı için kayıt yapacak DGS adayları işlemlerini nasıl yapacak? AÖF DGS kayıt tarihleri ne zaman sona erecek?

AÖF DGS KAYITLARI NE ZAMAN?

  • AÖF Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt işlemleri 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 09:00’da başlayıp, 19 Ekim 2020 Pazartesi günü arasında yapılacaktır. İnternet Başvurularınızı https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/ adresinden yapabilir, ödemenizi de yaptıktan sonra ilgili kayıt tarihleri içinde AÖF bürolarına başvurarak kaydınızı tamamlayabilirsiniz. 20 Ekim 2020 Salı günü mazeretli olanların kayıtları yapılacak olup saat 17:00’da sona erecektir.

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AÖF DGS KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) İnternet Başvuru Belgesi

2) Öğrenci Bilgi Formu

3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

4) Öğrenim Belgesi

5) Not Durum Belgesi

AÖF DGS KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ.

AÖF DGS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

-Başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

-Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.

-Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

-Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz.

-Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

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