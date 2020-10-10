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AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor: Son gün ne zaman? AÖF kayıt yenileme ekranı

AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor: Son gün ne zaman?

AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2020 yılı kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖF kayıt yenileme işlemi, ders seçimi ve para yatırma işlemleri nasıl yapılır? AÖF kayıt yenilemeye ilişkin detaylar haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. AÖF kayıt yenileme 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 23:30’da sona erecektir.

Kayıt yenileme nasıl yapılır?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemlerini kapsıyor.

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.

  • Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF para yatırma işlemi nasıl yapılır?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 16 Ekim 2020tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

16 Ekim 2020 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

Şifreniz yoksa ya da unuttuysanız yeni şifrenizi;

1. AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasının 08502004610 numaralı telefonunu Fakültemiz kayıtlarındaki cep telefonu numaranızla arayarak,

2. Size en yakın AÖF bürolarına şahsen giderek,

3. www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Şifre İşlemleri” bağlantısından şifrenizi alabilirsiniz.

2018-2019 öğretim yılından itibaren öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır. Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.

Kayıt Yenileme ve Öğrenci Kılavuzu için tıklayınız

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