Anadolu Üniversitesi Açık öğretim sınavları bu haftasonu yapılacak. Katılım sağlayacak olan adaylar 9-10 Aralık tarihlerinde geçrekleştirilecek AÖF vize sınavında kalem ve silgi veriliyor mu sorusuna yanıt arıyor.

AÖF SINAVLARINDA KALEM, SİLGİ VERİLİYOR MU?

Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan sınavlar için kalem ve silgi verilmeyecek. Öğrencilerin sınava girerken kalem ve silgilerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

AÖF SINAVLARI KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Sınava katılacak olan öğrencinin sorumlu olduğu ünitelere ve ders sayısına bağlı olarak sınav saati değişiklik gösterebilmektedir. Her ders için yarım saat süre verilecek olan sınavda 5 dersten sorumlu olanlar yalnızca sabah oturumuna katılacaklar

5 dersten fazla sınava girecek olanlar ise sabah ve öğleden sonra 14.00'da olmak üzere 2 oturuma katılacaklar. Öğrenciler, eğitim gördükleri bölüme göre hem Cumartesi hem de Pazar günü sınavlara katılabilmektedir. Sınva giriş belgelerinde öğrencilerin sorumlu olduğu üniteler ve AÖF sıan saatleri yer almaktadır.

Sınavda her ders için 20 soru ve 30 dakika süre olacaktır. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde, sınav tamamlansa bile salondan çıkılamaz. Herhangi bir nedenle salondan çıkılması halinde, sınava devam edilmesine izin verilmez.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. AÖF sınavları beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Vize sınavı olarak da bilinen ara sınavlar AÖF not ortalamasına %30 etki edecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı. AÖF sınav giriş belgesine sistem üzerinden giriş yaparak ulaşabilirsiniz. Sisteme e-Devlet üzerinden veya Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yapabilirsiniz.







