Yüz yüze eğitime başlanması sonrasında en çok merak edilen konulardan biri de ara tatilin ne zaman olduğu. Peki Ara tatil ne zaman: 2020 sömestr tatili ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?
TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.
2020-2021 takvimi şöyle:
18 Eylül'de uzaktan eğitim bitecek,
21 Eylül hazırlık sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime geçecek,
16-20 Kasım birinci dönem ara tatil,
22 Ocak birinci dönem sonlanacak,
25 Ocak - 5 Şubat yarıyıl tatili,
8 Şubat ikinci dönem başlayacak,
12 - 16 Nisan ikinci dönem ara tatil,
18 Haziran Cuma günü ise 2020-2021 eğitim yılı son bulacak.