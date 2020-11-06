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EĞİTİM

Ara tatil ne zaman: 2020 sömestr tatili ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

Ara tatilin ne zaman başlayacağı merak konusu.Milyonlarca öğrenci tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Uzun bir eğitim sürecinin ardından kasım ayı tatili için gün sayan öğrenciler için tatil takvimi belli oldu. MEB 2020 2021 eğitim takvimine göre, 25 Ocak-5 Şubat yarıyıl tatili, 12-16 Nisan ikinci ara tatil başlangıcı olacak. Yüz yüze eğitime gecikmeli başlayan öğrenciler kasım ayında ilk ara tatile girecek.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yüz yüze eğitime başlanması sonrasında en çok merak edilen konulardan biri de ara tatilin ne zaman olduğu. Peki Ara tatil ne zaman: 2020 sömestr tatili ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

2020-2021 takvimi şöyle:

18 Eylül'de uzaktan eğitim bitecek,

21 Eylül hazırlık sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime geçecek,

16-20 Kasım birinci dönem ara tatil,

22 Ocak birinci dönem sonlanacak,

25 Ocak - 5 Şubat yarıyıl tatili,

8 Şubat ikinci dönem başlayacak,

12 - 16 Nisan ikinci dönem ara tatil,

18 Haziran Cuma günü ise 2020-2021 eğitim yılı son bulacak.

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