Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
Araç lastiklerine gizlenmiş 8 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Araç lastiklerine gizlenmiş 8 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

13:016/03/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Piyasa değeri 3 milyon TL...
Piyasa değeri 3 milyon TL...

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kamyonet kasasındaki lastiklere gizlenmiş 8 bin 500 paket kaçak sigarayla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Mart'ta ilçedeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araçta yapılan aramada, kasadaki lastiklerin içine gizlenmiş 8 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



#kamyonet
#Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı
#lastik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) heyecanı başladı! ÖSYM DGS başvuruları ne zaman 2026? DGS başvuruları hangi tarihte başlayacak?