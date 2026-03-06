Araç lastiklerine gizlenmiş 8 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kamyonet kasasındaki lastiklere gizlenmiş 8 bin 500 paket kaçak sigarayla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Mart'ta ilçedeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araçta yapılan aramada, kasadaki lastiklerin içine gizlenmiş 8 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.