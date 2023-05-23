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Araç satın almak isteyenlere 'sazan sarmalı' yöntemi: Dolandırıcılar gözaltına alındı

Adana merkezli 4 ilde 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen çeteye operasyonda, 1'i kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.

16:04 . 23/05/2023 Salı
DHA
10 şüpheli gözaltına alındı.

10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yapılan çalışmada, araç satın almak isteyen çok sayıda mağduru, halk arasında 'sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle dolandırdıkları belirlenen çeteye operasyon başlattı.


Adana merkezli 4 ilde, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 1'i kadın 10 şüpheliyi gözaltına aldı.


Adreslerdeki aramalarda, farklı kişilere ait çok sayıda banka hesabı kartı, cep telefonu ve sim kartları ele geçirildi. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonun devam ettiği ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.




#Adana
#sazan sarmalı
#dolandırıcılık
1 saat önce
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