Gündem Araçları durdurup para istedi Polis gelince üst geçitten intihara kalkıştı
BOLU

Araçları durdurup para istedi: Polis gelince üst geçitten intihara kalkıştı

Bolu’da, D100 Karayolu’nda araçları durdurarak para isteyen şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen polisleri görünce üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. 30’un üzerinde suç kaydı bulunan şahıs, üst geçitten indirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Haber Merkezi İHA
Araçları durdurup para istedi, polis gelince üst geçitten intihara kalkıştı
Araçları durdurup para istedi, polis gelince üst geçitten intihara kalkıştı.

Edinilen bilgiye göre, D100 Karayolu Ankara istikametine seyir halinde olan Doğan U. isimli vatandaş, aracını yol kenarında çektikten sonra diğer araçları durdurarak para istedi.

Araçları durdurup para istedi, polis gelince üst geçitten intihara kalkıştı.
Araçları durdurup para istedi, polis gelince üst geçitten intihara kalkıştı.

Doğan U.’nun para istediği sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine asayiş ve trafik ekipleri sevk edildi.

Araçları durdurup para istedi, polis gelince üst geçitten intihara kalkıştı.
Araçları durdurup para istedi, polis gelince üst geçitten intihara kalkıştı.

Polis ekiplerinin geldiğini gören Doğan U., yol üzerinde bulunan üst geçide çıkarak demirlerden aşağı sallandı. Şahsın üst geçitten atlaması ihtimaline karşı olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
D100 Karayolu’nun Ankara istikametini araç trafiğine kapatan polis ekipleri, yaklaşık yarım saatlik ikna çabası sonucu Doğan U.’yu üst geçitten inmesine ikna etti. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Doğan U.’nun 30 farklı suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

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Adana'da hareketli anlar: Yakalanacağını anlayınca bıçak çıkarıp direndi
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Olay, saat 03.30 sırlarında merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Gürselpaşa Mahallesi ara sokaklarında devriye görevindeki mahalle bekçileri, bir sitenin otoparkındaki araçların yanında dolaşan şüpheli birini fark etti.
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Bekçilerin, kimlik sorgusu yapmak için seslendiği şüpheli kaçmaya başladı. Şüphelinin peşinden koşarak takip eden bekçilerin, durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
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Mavi Bulvar'da kaçışını sürdüren şüpheli daha sonra içinde diz boyu su bulunan kanala girdi. Suyun içinde de birkaç kilometre kaçmaya devam eden şüpheli üşüyüp, yakalanacağını anlayınca yanında taşıdığı ekmek bıçağını çıkartarak kendine zarar vereceğini söyledi.
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İsminin Cengizhan F. olduğu belirlenen şüpheli, önce firari olduğu için kaçtığını sonra da uzaklaştırmasının bulunduğunu ve ailesiyle kavgalı olduğu için kaçtığını belirterek annesinin olay yerine gelmesini istedi.
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Gözaltına alınan şüpheli, olay yerine çağrılan ambulansta sağlık kontrolü yapıldıktan sonra polis merkezine götürüldü. Şüphelinin çeşitli suçlardan kaydının ve devam eden davalarının bulunduğu öğrenildi.
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Bekçilerden kaçarken sulama kanalına girdi, etrafı çevrilince bıçak çıkarıp direndi
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Adana'da hareketli anlar: Yakalanacağını anlayınca bıçak çıkarıp direndi
Adana'da bekçilerden kaçmaya başlayan bir kişi içerisi boş olan sulama kanalına girerek kaçmak istedi. Sulama kanalında birkaç kilometre kaçmayı sürdüren ve yakalanacağını anlayınca ekmek bıçağı ile intihar girişiminde bulunan şüpheli, polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek teslim oldu.

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