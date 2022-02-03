Gündem Siyanürle eşini, kızını ve kendini zehirlemişti İntihar notu doğrulandı
İSTANBUL

Siyanürle eşini, kızını ve kendini zehirlemişti: İntihar notu doğrulandı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 15 Kasım 2019'da biri çocuk 3 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Babanın bıraktığı notta kendisi, eşi ve çocuğunu siyanürle zehirlediğinin yazılı olduğu, ölümlerde siyanür dışında herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Siyanürle eşini, kızını ve kendini zehirlemiş: İntihar notu doğrulandı
Arşiv.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde biri çocuk 3 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin Adli Tıp Kurumunca hazırlanan rapor, kendisi, eşi ve çocuğunu siyanürle zehirleyen babanın bıraktığı intihar notunu doğruladı.

Osmaniye Mahallesi'ndeki evlerinde 15 Kasım 2019'da anne Zeliha D. (38), baba Bahattin D. (38) ve 6 yaşındaki çocukları Ali D'nin ölü bulunması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu raporunda otopsileri yapılan 3 kişide siyanür alımına bağlı değişimler dışında başka patolojik bulgunun saptanmadığı belirtildi.

Bunun üzerine savcılık, soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Bahattin D'nin bıraktığı notta siyanür kullanmak suretiyle kendisi, eşi ve çocuğunu zehirleyerek öldürdüğünün yazılı olduğu belirtilen kararda, bu hususun Adli Tıp Kurumu raporuyla da tespit edildiği bildirildi.

Kararda soruşturmaya konu olayda intihara yönlendiren veya bu hususta yardım eden herhangi bir şüphelinin olmadığı kaydedildi.

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Şule Çet davasında yeni gelişme: 'İntihara meyilliydi' diyerek kişisel bilgilerini delil olarak sunan sanık avukatına hapis cezası
FOTOĞRAF 24
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Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de Ankara'da lüks plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdi.
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İlk olarak olayın intihar olduğu ileri sürülürken, gözaltına alınıp serbest bırakılan Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33), soruşturma kapsamında daha sonra tutuklandı.
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SANIK AVUKATI: İNTİHARA MEYİLLİYDİ<br><br>Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılama sırasında sanıklardan Çağatay Aksu'nun avukatı Levent Ekmen, Şule Çet'in intihara meyilli olduğunu ileri sürerek, ders notlarını içeren kişisel veri niteliğindeki transkripti ile kullandığı ilaçlara ilişkin reçetesini mahkemeye delil olarak sundu.
Title
HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI<br><br>Yargılama sonunda Çağatay Aksu'ya 'kasten öldürmek', 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'suç delillerini yok etme' suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a ise tüm suçlarda Aksu'ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
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Kararda, sanık Çağatay Aksu'nun, zor durumda olan Şule Çet'i iş bulma vaadiyle içkili mekana çağırdığı ve daha sonra psikolojik baskı uygulayarak plazaya gelmesini sağladığı ve cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.
Title
AVUKAT HAKKINDA AĞIR CEZADA DAVA<br><br>Çet ailesi, sanık Çağatay Aksu'nun avukatı Levent Ekmen hakkında, Şule Çet'in özel hayatına yönelik bilgileri hukuka aykırı şekilde temin ettiği, kişisel veri niteliğindeki reçete ve transkripti mahkemeye ibraz etmek suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Title
Soruşturma sonunda Ekmen hakkında Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Title
SANIK AVUKATI: SUÇ İŞLEDİĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM<br><br>Avukat Ekmen, savunmasında 30 yıllık avukat olduğunu, bunun 25 yılının ceza davalarında geçtiğini belirterek, \"Rapor maktulenin intihara meyilli olduğunu gösteren bir rapordur. Benim böyle bir belgeyi sunmamam vicdana sığmaz. Bu belgeleri ben araştırarak bulmadım. Rahatça ulaşılabilecek türde evraklardır. Ben suç işlediğimi düşünmüyorum. Bana göre bu raporların mahkemeye sunulmaması suçtur. Beraatimi talep ederim. Hakkımda hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına muvafakatim yoktur\" dedi.
Title
'AVUKATA BELGELERİ BİZ VERDİK'<br><br>Duruşmada tanık olarak dinlenen Çağatay Aksu'nun babası Sayit Aksu ise Şule Çet'e ait belgeleri avukata kendilerinin verdiğini ileri sürerek, \"Bir tanesi Adana Yüreğir Hastanesi'nden alınan rapor, bir tanesi de transkript. Bizim devraldığımız bir iş yeri vardı.
Title
Oradaki çalışanları işten çıkarmıştık. Şule Çet de oradaki eski çalışanlardandı. Ancak paraya ihtiyacı olduğu için onu işten çıkarmadık. Eski patronu özlük dosyasını bize vermişti. <br>
Title
Olaylar olduktan sonra oğlum bu dosya içerisindeki bir raporu avukatına verdi. Bu raporun özlük dosyasına nasıl girdiğini, kim tarafından verildiğini ben bilmiyorum\" dedi.
Title
AVUKATA HAPİS, ANNE VE BABAYA SUÇ DUYURUSU<br><br>Mahkeme heyeti, sanık Levent Ekmen'e 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçunu işlediği kanatine vararak, TCK'nın 1361 maddesi kapsamında önce 3 yıl hapis cezası verirken, bu cezayı duruşmalardaki olumlu tavrı nedeniyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına düşürdü.
Title
Mahkeme ayrıca sanık savunması ve tanık beyanını dikkate alarak Çağatay Aksu'nun babası Sayit Aksu ve annesi Gülümser Aksu hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.<br>
Title
'KADINI SORGULAYAN DELİLLER HUKUKA AYKIRI'<br><br>Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, kararı değerlendirdi. <br><br>Yıldırım, yargılama sürecinde Şule Çet'in özel hayatı ile ilgili alınan raporları, söylemlerin 'savunma' adı altında kamuoyuna kötü imaj ile yansıtılmaya çalışıldığını belirterek, şunları kaydetti:
Title
\"Tabii mahkeme bunların hiçbirine itibar etmedi. Neticesinde hüküm kurdu. Şule'nin özel hayatına yönelik birçok bilgi hukuka aykırı olarak ele geçirildi ve medyaya servis edildi.
Title
Bunun neticesinde biz de bir suç duyurusunda bulunduk. Bu raporların kimin tarafından alındığının belirlenip soruşturma başlatılmasını istedik.
Title
Bununla ilgili yapılan soruşturma neticesinde Çağatay Aksu'nun vekili avukat Levent Ekmen'e 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Title
Bu karar Şule'nin veya diğer kadın cinayetlerinde kadını sorgulayan, kadının özel hayatıyla ilgili söylemlerde bulunma noktasında delillerin ne derece hukuka aykırı olduğunu ve bunun ne derece savunma hakkı içerisinde yer almadığını ortaya koydu. Bu bizim için çok değerli.''
Title
'BARONUN DA SORUŞTURMA AÇMASINI BEKLİYORUZ'<br><br>Şule Çet’in kişisel verilerinin mahkemeye sunulduğunu hatırlatan Yıldırım, ''Şule'nin intihara meyilli olduğu iddia ediliyordu. Bunu 'Şule'nin notları kötüydü, intihar etti' diye öne sürdüler.
Title
Bu raporlar bir şekilde birileri tarafından sanıklara verilmiş ve onlar da dosyaya sundular. Bunlar kişisel veriydi. Hiçbir şekilde mahkeme veya savcılık izni olmadan dosyanın içerisine konulamazdı.
Title
Çağatay Aksu'nun annesi Gülümser Aksu ve babası Sayit Aksu hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
Title
Avukat bu raporları sanığın anne ve babasının kendisine getirdiğini söyledi. Aslında iştirak halinde bu suçu işlediklerini belirtti.
Title
Aynı cezayı alacaklarını düşünüyoruz. Bununla ilgili baronun da bir soruşturma yapmasını bekliyoruz. Hem aldığı ceza itibarıyla avukatlık mesleğine engel hem de yaptığı bu işlemin disiplin anlamında bir ceza gerektirdiğini düşünüyoruz\" diye konuştu.
Title
Şule Çet davasında yeni gelişme: 'İntihara meyilliydi' diyerek kişisel bilgilerini delil olarak sunan sanık avukatına hapis cezası
Ankara'da, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) plazanın 20'nci katından düşerek, ölmesiyle ilgili sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) müebbet ve farklı hapis cezalarına çarptırıldığı davada avukat Levent Ekmen, genç kızın okul notlarını içeren transkripti ile reçetesini, intihara meyilli olduğunu kanıtlamak için delil olarak sunması nedeniyle mahkum oldu. Sanık Çağatay Aksu'nun avukatı Levent Ekmen, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aksu'nun anne ve babası hakkında da aynı suçtan suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.
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