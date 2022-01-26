Dünya ABDde korkunç olay Türk öğretmen öldürüldü
AMERİKA

ABD'de korkunç olay: Türk öğretmen öldürüldü

ABD’de yaşayan Türk kökenli öğretmen Bengü Beachley boşanmak üzere olduğu eşi John Beachley tarafından öldürüldü. Saldırıda Bengü Beachley’in annesini de yaralayan gözü dönmüş koca, en son kendisini de vurarak intihar etti. Dehşet verici olayın detayları yetkililer tarafından araştırılıyor.

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Haber Merkezi Diğer
​ABDde korkunç olay: Türk öğretmen öldürüldü
ABD'de kan donduran cinayet! Türk öğretmen öldürüldü, annesi yaralandı.

Uzun yıllardır ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Fauquier Country'de yaşayan Türk kökenli öğretmen Bengü Beachley, boşanmak istediği eşi tarafından acımasızca öldürüldü. Olayı duyan ve Türk öğretmeni yakından tanıyanlar çok üzgün olduklarını iletti. Bengü Beachley’in hayatını kaybettiği bu olayda John Beachley tarafından vurulan ağır yaralı olan anne Semra Metin’in ise tedavisi sürüyor.

Annesini de yaraladı

Tüm dünyanın ortak sorunu olan kadın cinayetlerine maalesef ki bir yenisi daha eklendi. Fauquier Country Polis Ofisi'ne göre, geçtiğimiz pazar akşamı Virginia Bealeton'da yaşanan üçlü silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Polis ofisinde görevli komiser Steve Lewis, "30 yaşındaki Bengü Beachley, pazar günü akşam 20:45 sıralarında Bealeton'daki evinde ölü bulundu. Bengü Beachley'in eski kocası 51 yaşındaki John Beachley de evin içinde ölü bulundu. Dedektifler her ikisinin de bariz kurşun yaralarından öldüğünü söylüyor. Üçüncü bir şahıs da vuruldu ve iyileşiyor" açıklamasında bulundu.

İngilizce öğretmeniydi

Bengü Beachley 2018 yılından beri ABD’de dil öğretmenliği yapıyordu. Beachley’in çalıştığı okulun sözcüsü Tara Helkowski yaptığı açıklamada, "2018'den beri Grace Miller İlköğretim Okulu'nda ESL öğretmeni olan Bayan Bengü Beachley'in trajik kaybını size derin üzüntüyle bildiriyoruz.

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