Dünya Japonyada korkunç olay Evinde iskelet kalıntıları bulundu
ASYA

Japonya’da korkunç olay: Evinde iskelet kalıntıları bulundu

Japonya’da tek başına yaşadığı evde birkaç yıl önce hayatını kaybettiği düşünülen bir erkeğe ait iskelet kalıntıları bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Japonya’da korkunç olay: Evinde iskelet kalıntıları bulundu
Evinde iskelet kalıntıları bulundu.

Japonya’nın Osaka eyaletinin Kadoma şehrindeki bir apartman dairesinde insan iskeleti kalıntıları bulunduğu açıklandı. Yerel basında yer alan haberlere göre, dairede tek başına yaşayan ve Nisan 2017’den bu yana kira ödemediği öğrenilen 70 yaşlardaki erkeğin öldüğü, mülk sahibinin oğlunun geçtiğimiz Pazar günü eve yaptığı ziyaret ile ortaya çıktı.

İSKELETİ BULUNDU

Kilitli olan kapının açılmaması üzerine uzun zamandır kendisinden haber alınamayan kiracının ölmüş olabileceğinden şüphelenen ziyaretçi, durumu polise bildirdi. Tek odalı dairede şahsa ait iskelet kalıntıları bulunduğu açıklanırken, yaşlı adamın birkaç yıl önce öldüğünün değerlendirildiği belirtildi.


Öte yandan daire kapısının kilitli olduğu ve cinayet izine rastlanmadığı öğrenildi.

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