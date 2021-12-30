ABD'de bir haftada 3 Müslüman öldürüldü

Irkçı saldırıların zirve yaptığı ABD’de Müslümanlar diken üstünde. Ohio eyaletinin başkenti Columbus’taki Ebu Hureyre Camii’nin imamı Dr. Muhammed Hassan Adam, 22 Aralık Çarşamba günü ortadan kayboldu.

Amerikalı Müslüman aktivistler, imamın bulunması için sosyal medyada kampanyalar başlattı. Ailenin yakınları, imamın telefonundan arayan kişinin fidye istediğini ancak bir daha bağlantı kurulamadığını söyledi. Polis 24 Aralık Cuma günü ormanlık bir alanda Somalili Muhammed Hassan Adam’ın cansız bedenini buldu.

PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

ABD’de Minneapolis’ten sonra en fazla Somalili Ohio’da yaşıyor. İmamın cesedi bulunur bulunmaz çok sayıda Somalili Columbus’a akın etti. Ohio Somali İslam Merkezlerinden İmam Horsed Nooh, polisin şehirdeki Somalili topluluğu koruyamamasını kınadı.

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Amerikalı yetkililer bugün ndüzenlenecek cenaze töreni niçin üst düzey güvenlik nönlemleri aldı.

Somali toplumundan önemli isimlerin ilk kez hedef alınmadığına dikkat çeken Nooh, talepleri karşılanmadığı takdirde yaklaşan seçimde kendilerini desteklemeyecekleri konusunda yetkilileri uyardı. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi ise cinayetin aydınlatılmasını sağlayana 10 bin dolar ödül verileceğini ilan etti.

PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Amerikalı yetkililer bugün düzenlenecek cenaze töreni için üst düzey güvenlik önlemleri aldı. Vahşi bir cinayete kurban giden Hassan Adam’ı kimin öldürdüğüne dair belirsizlik ise sürüyor. Ohio’daki Müslüman topluluklar Hassan Adam’ın nefret suçuna kurban gitmiş olabileceğinden endişe ediyor.

Eyaletteki Somalililer de olayın peşini bırakmayacaklarını belirtiyor. Polis yaptığı açıklamada, cinayetle ilgili net bir bilgiye ulaşılamadığını duyurdu. Ebu Hureyre Camii cemaati ise cinayetin faillerinin yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyor.

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Müslümanlar öldürülüyor

ABD’nin farklı eyaletlerinde sadece 1 hafta içinde 3 Müslüman, cinayete kurban gitti. Muhammed Hassan Adam’dan önce Yemenli Semir El-Murasi Pensilvanya’da silahlı saldırıda öldürüldü. New York’ta ise yine Yemen asıllı genç Fadıl bin Ali Amr, silahlı bir soygunda hayatını kaybetti.

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