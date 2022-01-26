Gündem Kan donduran olay Evinde boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu
AFYONKARAHİSAR

Kan donduran olay: Evinde boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde Hacer Evlice (58), evinde boğazı kesilmiş cesedi bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Kan donduran olay: Evinde boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu
Hacer Evlice evinde boğazı kesilmiş halde bulundu.

Bayat'ta köftecilik yapan Ahmet Evlice (35), dün saat 21.00 sıralarında sağlık ekiplerini arayıp, annesi Hacer Evlice’nin eve giren hırsızlar tarafından boğazının kesildiğini söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hacer Evlice’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

DHA

Hacer Evlice'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evlice’nin cesedinin evden çıkarıldığı sırada gelini Çiğdem Evlice fenalık geçirdi.

DHA

Annesi her gün telefonla görüştüğü saatte aramayınca eve geldiğini, içeri girdiğinde de onu yerde kanlar içinde bulduğunu söyleyen Ahmet Evlice, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polisin evde yaptığı incelemede eşyaların dağıtıldığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Ordu'da kadın cinayeti: Eşi tarafından tabancayla başından vurulan Aysel yaşamını yitirdi
GÜNDEM
Ordu'da kadın cinayeti: Eşi tarafından tabancayla başından vurulan Aysel yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da korkunç cinayet: Beş çocuk annesi evinde ensesinden vurularak öldürülmüş halde bulundu
GÜNDEM
Şanlıurfa'da korkunç cinayet: Beş çocuk annesi evinde ensesinden vurularak öldürülmüş halde bulundu

Ölen arkadaşının maaşını çekti: Mahkemede 'Öldü mü, aslı var mı diye kontrol ettim' dedi
GÜNDEM
Ölen arkadaşının maaşını çekti: Mahkemede 'Öldü mü, aslı var mı diye kontrol ettim' dedi
Minik Sercandan üzücü haber

Minik Sercan'dan üzücü haber

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tedavisi için devreye girmişti.
Yeni salgın alarmı

Yeni salgın alarmı

​Bir ülkeye daha sıçradı: Tehlike yeniden mi geliyor.
CHP ve İYİ Partinin büyükelçilerle görüşme trafiği

​Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Sorun uygulama kaynaklı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Hassas bir konu, iyi ve titiz bir çalışma yapılsın.

​TOGG ile ilgili yeni gelişme: Yerli otomobilde tarih verildi.

​Şubat ayının ilk haftası geri geliyor.
Tek katlı evler kara gömüldü

Tek katlı evler kara gömüldü

​Türkiye'nin en çok kar yağan ilinde zorlu yaşam sürüyor.

Ataşehir'de korkunç olay: Kepçe su ve buz dolu çukura gömüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.