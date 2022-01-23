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ANKARA

'İntihar etti' denilen Esmanur'u annesinin boğduğu ortaya çıktı

Ankara'nın Mamak ilçesinde kendisini iple asarak intihar ettiği öne sürülen 18 yaşındaki Esmanur Çakmak'ı, annesinin öldürdüğü ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden anne Çakmak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Merkezi DHA
İntihar etti denilen Esmanuru annesinin boğduğu ortaya çıktı
​'İntihar etti' denilen Esmanur'u annesinin boğduğu ortaya çıktı

Olay, dün akşam saatlerinde Bostancık Mahallesi 1580'inci sokaktaki evde meydana geldi. Hamide Çakmak, 112 acil servisi arayarak kızı Esmanur'un kendini iple asarak intihar ettiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine eve giden sağlık ve polis ekipleri, yerde bulunan Esmanur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Çelişkili ifadelerde bulunan anne Hamide Çakmak ile daha sonra eve gelen baba Y.Ç. gözaltına alındı.

EMNİYETTE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Çiftin emniyetteki ifadesinde Esmanur'un annesi Hamide Çakmak tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

  • Anne Çakmak, tartışma sonucu Esmanur'u boğarak öldürdüğünü, daha sonra sağlık ekiplerini arayarak kızının iple kendini astığı yönünde ihbarda bulunduğunu söyledi.

Baba Y.Ç. ise olay sırasında evde olmadığını, eşinin telefonda bilgi vermesi üzerine eve geldiğini söylediği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Y.Ç. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Hamide Çakmak tutuklandı. Esmanur Çakmak'ın cenazesi ise yakınları tarafından toprağa verildi

Ömür Erez cinayetinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı: Katil Rahmi Uygun vahşetten sonra bakın ne yapmış!
FOTOĞRAF 15
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Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i(34) silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun (39) ve birlikte olay yerine gittikleri tespit edilen Musa T. (38) gözaltına alınmıştı.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.
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Şüpheli Rahmi Uygun ifadesinde, Ömür Erez ile 2 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştıklarını söyleyerek, \"2021 yılı Şubat ayında cezaevine girmeden önce biriktirmiş olduğum 187 bin lirayı Ömür'e verdim.
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Kendisiyle evleneceğimizi düşündüğümden ev alması için bu parayı kendisine verdim.
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Daha sonra cezaevinden tahliye oldum. Ben tahliye olduktan sonra Ömür bana soğuk davranmaya başladı. Zamanla aramız bozuldu\" dedi.
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Olay günü Ömür Erez'den verdiği parayı geri istediğini anlatan şüpheli, \"Veremeyeceğini daha sonra ödeyeceğini söyledi. Kendisiyle aile sağlığı merkezinde konuşurken arka tarafımda bulunan şahıs elini beline götürünce bir anda panikledim.
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Ömür'ün yanına gittim, yere düşünce silahla kafasına 2-3 el ateş ettim. Buraya gittiğimde kendisini öldürme niyetim yoktu.<br><br>
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Olaylar bir anda gelişti. Panikleyerek kendisine ateşe ettim\" diye konuştu.<br><br>
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Olay yerine beraber gittiği Musa T. ile önceki gün tanıştığını ve olaydan haberdar olmadığını öne sürdü.<br><br>
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İfade işlemleri tamamlanan Şüpheli Rahmi Uygun, Anadolu 1. Sulh ceza hakimliğince, \"tasarlayarak öldürme\" suçundan tutuklandı.
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Uygun'u olay yerine götüren şüpheli Musa T. ise \"tasarlayarak öldürmeye yardım etme\" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Sabah'ın haberine göre; Rahmi Uygun'un cinayeti işledikten sonra koşarak yakınlardaki bir parka gittiği ve orada oturup Musa T.'yi aradığı belirlendi.<br><br>
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İddiaya göre Musa T. 20 dakika sonra gelip onu aldı, elinde ve montundaki kan izlerini sorunca aramızda tartışma yaşandı, dediği öğrenildi.<br><br>
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Yol üzerinde kanlı montu bir çöpe atan Uygun, yeni bir mont alıp Bağcılar'a doğru yola koyulmuş. Orada da çay içerken polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.<br><br>
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Ömür Erez cinayetinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı: Katil Rahmi Uygun vahşetten sonra bakın ne yapmış!
İstanbul Kartal'da hemşire Ömür Erez'i silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun, "tasarlayarak öldürme" suçundan, Uygun'u olay yerine götüren Musa T. ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklandı. Şüpheli Rahmi Uygun'un, cinayeti işledikten sonra bir parka gidip Musa T'yi aradığı ve yolda giderken üzerinde kan olan montunu çöpe atıp yeni bir mont aldığı ortaya çıktı.

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