​'İntihar etti' denilen Esmanur'u annesinin boğduğu ortaya çıktı

Yol üzerinde kanlı montu bir çöpe atan Uygun, yeni bir mont alıp Bağcılar'a doğru yola koyulmuş. Orada da çay içerken polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.<br><br>

İddiaya göre Musa T. 20 dakika sonra gelip onu aldı, elinde ve montundaki kan izlerini sorunca aramızda tartışma yaşandı, dediği öğrenildi.<br><br>

Sabah'ın haberine göre; Rahmi Uygun'un cinayeti işledikten sonra koşarak yakınlardaki bir parka gittiği ve orada oturup Musa T.'yi aradığı belirlendi.<br><br>

Uygun'u olay yerine götüren şüpheli Musa T. ise \"tasarlayarak öldürmeye yardım etme\" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay yerine beraber gittiği Musa T. ile önceki gün tanıştığını ve olaydan haberdar olmadığını öne sürdü.<br><br>

Olaylar bir anda gelişti. Panikleyerek kendisine ateşe ettim\" diye konuştu.<br><br>

Olay günü Ömür Erez'den verdiği parayı geri istediğini anlatan şüpheli, \"Veremeyeceğini daha sonra ödeyeceğini söyledi. Kendisiyle aile sağlığı merkezinde konuşurken arka tarafımda bulunan şahıs elini beline götürünce bir anda panikledim.

Daha sonra cezaevinden tahliye oldum. Ben tahliye olduktan sonra Ömür bana soğuk davranmaya başladı. Zamanla aramız bozuldu\" dedi.

Kendisiyle evleneceğimizi düşündüğümden ev alması için bu parayı kendisine verdim.

Şüpheli Rahmi Uygun ifadesinde, Ömür Erez ile 2 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştıklarını söyleyerek, \"2021 yılı Şubat ayında cezaevine girmeden önce biriktirmiş olduğum 187 bin lirayı Ömür'e verdim.

Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i(34) silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun (39) ve birlikte olay yerine gittikleri tespit edilen Musa T. (38) gözaltına alınmıştı.

Ömür Erez cinayetinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı: Katil Rahmi Uygun vahşetten sonra bakın ne yapmış!

İstanbul Kartal'da hemşire Ömür Erez'i silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun, "tasarlayarak öldürme" suçundan, Uygun'u olay yerine götüren Musa T. ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklandı. Şüpheli Rahmi Uygun'un, cinayeti işledikten sonra bir parka gidip Musa T'yi aradığı ve yolda giderken üzerinde kan olan montunu çöpe atıp yeni bir mont aldığı ortaya çıktı.