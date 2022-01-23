Arkadaşını şakalaşırken öldürmüş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Etrafımızda oluşturulan ateş çemberiyle devlet otoritemizi yok etmeye çalıştılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Berberler Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İki terör örgütü yanımızdaki Irak ve Suriye'nin devlet otoritesini yok etti. Etrafımızda oluşturulan bu ateş çemberiyle bizim devlet otoritemizi de ortadan kaldırmaya çalıştılar.



Bizim bir sorumluluğumuz var. Nasıl doğu ve güneydoğuyu İstanbul'umuzu Ankara'mızı huzurun başşehri yapabilmişsek, bizim sorumluluğumuz Irak'ın da, Suriye'nin de, bizim sorumluluğumuz Afganistan'ın da, Yemen'in de huzurudur sükunudur, güvenidir ve bir arada olmayı gerektirmektir. Etrafımızdaki coğrafyayı ateş çemberine çevirerek esas hedefleri Türkiye'dir. Ama biz bunlara bu fırsatı vermedik, vermeyeceğiz ve mücadele edeceğiz.