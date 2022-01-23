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ERZİNCAN

Damağına saplanan demir parçasıyla 15 yıl yaşamış: Yanağıma girmiş fark etmemişim

Erzincan’da dişçiye giden bir kişi, 15 yıl önce damağına saplanan kurşun büyüklüğündeki demir parçasından çekilen röntgen filmiyle haberdar oldu. Diş tedavisi için gittiği hastanede yanağında metal parçası olduğunu öğrenen Faik Akın, "15 yıl önce hızar makinesiyle çalışırken kopan zincir parçası yanağıma girmiş fark etmemişim" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Damağına saplanan demir parçasıyla 15 yıl yaşamış: Yanağıma girmiş fark etmemişim
Faik Akın'ın damağındaki metal operasyonla çıkarıldı.

Erzincan’da yaşayan 63 yaşındaki Faik Akın, 15 yıl önce benzinli testereyle odun keserken testerenin zincirinin kopması sonucunda etrafa saçılan parçaların yüzüne isabet etmesi ile yaralandı. Hastaneye müracaat etmeyen Faik Akın’ın yüzüne gelen demir parçalardan biri damağında yıllarca kaldı. Diş tedavisi için hastaneye gelen Faik Akın’ı muayene eden Ağız ve Çene Cerrahı Dr. Öğretim Üyesi Yakup Gülnahar, hastanın röntgen filmine bakınca damağında bir nesne olduğunu belirledi.

Operasyonla alındı

Hastanın ameliyatını gerçekleştiren Dr. Yakup Gülnahar, 1 saatlik operasyonla damağa saplanan demiri çıkardı.
15 senedir yanağındaki demir parçasıyla yaşayan emekli memur Faik Akın, “15 sene önce benzinli hızar ile çalışırken hızarın zinciri koptu. Kopan parçalar saçıldı ve yanağıma çarptı. Yanağımda bir parça kalmış farkında olmadım. Diş tedavisi için hastaneye geldiğimde doktor fark etti. Başarılı bir ameliyat ile parçayı aldı. Şimdi gayet iyiyim” dedi.

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Sağlık durumu iyi

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Yakup Gülnahar, “Hastanın muayenesinde rutin röntgen filmi istedik. Röntgenlerde hastanın yanağında bir cisim olduğunu anladım. Kendisine daha önce implant yaptırıp yaptırmadığını sordum. Kendisi implant yaptırmadığını söyledi. Bu sefer hastanın yanağında ne olabilir diye düşünürken hastanın 15 yıl önce benzinli odun testeresi ile çalışırken testerenin zincirinin koptuğunu ve etrafa saçılan parçalardan yanağına isabet ettiğini öğrendik. Hastamızı ameliyata aldık ve yanağındaki demir parçayı çıkardık. Hastamız da şu an gayet iyi bir durumda” şeklinde konuştu.

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LAZER IŞIĞIYLA DİŞ BEYAZLATMA<br><br>Klinikte uygulanan diş beyazlatma yönteminde ise doğru bilinen en büyük yanlış, lazer ışığının dişi beyazlattığına dair genel kanı.<br><br>Lazer ışığı dişi beyazlatmaz.<br><br>Sadece beyazlatma jelinin aktive olmasını sağlayarak gerekli kimyasal reaksiyonu başlatır.<br><br>
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Diş beyazlatma işlemi yapıldıktan sonra dişleriniz daima beyaz kalması bazen mümkün olmaz. <br><br>Dişler zamanla tekrar renk değiştirmekte; yenilip içilenler nedeniyle yada yaşlandıkça dişler sararmaya tekrar başlar.<br><br>
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Diş beyazlatma konusunda kalıcı yöntemler konusunda en doğru yöntem profesyonel bir destek almak ve en uygun yöntemi uzman hekimlerle birlikte bulmak en doğrusu.<br><br>
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PİYASADAKİ ÜRÜNLERE İTİBAR ETMEYİN<br><br>Piyasada satılan evde diş beyazlatma ürünlerine itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Özge Gürbüz, \"Evde yapacağınız yanlış uygulama ya da kullandığınız yanlış ürün ağız ve diş sağlığınızı bozabilir. İnci gibi beyaz dişlerle daha güzel bir gülümseme için diş rengi doğuştan koyu ya da sonradan rengi sararan dişlere uygulanan beyazlatma işlemini (Bleaching) bu alanda uzman hekim kontrolünde yaptırmalısınız” ifadelerini kullandı.
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Gürbüz, dişlerin beyazlığının kalıcılık süresinin birçok faktöre bağlı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:<br><br>
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“Diş beyazlatma işleminin kalıcı olması, kişinin diş yüzeyinin pürüzsüz olup olmamasına, tükürük yapısına, çay, kahve, renkli içecekler ve sigara tüketimine, dişlerine özen gösterip göstermemesine bağlı olarak değişiklik gösterir. Sıklıkla beyazlık yaklaşık 2 ila 3 yıl sürer. Beyazlatma işleminden sonra hastalarımızın yaklaşık 1 hafta kadar hastadan çay, kahve ve şarap gibi renkli gıdalardan uzak durmasını ve sigara kullanıyorsa da en aza indirmesini istiyoruz. Mümkünse sigarayı tamamen bırakmalı. Bu önlemleri alarak dişlerinizin beyazlığını daha uzun süre koruyabilirsiniz.”
Uzmanından uyarı: Evde uyguladığınız beyazlatma yöntemleri diş sağlığınıza dönülmez zararlar verir
Bembeyaz dişlere sahip olmak isteyenler evde kendi imkanlarıyla diş beyazlatma yöntemi arıyor. Ancak ne kadar çok yol varsa o kadar da bilgi kirliliği söz konusu. Diş hekimlerinin tüm uyarılarına rağmen diş beyazlatma konusunda oldukça fazla yanlışa düşülüyor, diş ve diş etine daha büyük zararlar veriliyor. Peki doğru diş beyazlatma nasıl yapılır? Diş beyazlatmada doğru bilinen yanlışlar neler? Uzmanlar, evde diş beyazlamada doğru bilinen yanlışları sıraladı.


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