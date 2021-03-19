Gündem Arap medyasında çıkan Türkiye Mısır muhalefetine yakın kanalları kapatıyor iddiasına yalanlama
POLİTİKA

Arap medyasında çıkan 'Türkiye Mısır muhalefetine yakın kanalları kapatıyor' iddiasına yalanlama

Arap medyasında kendine yer bulan “Türkiye Mısır muhalefetine yakın kanalları kapatıyor” şeklindeki haberler yalanlandı. AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, “Türkiye kimseyi tutuklamayacak ve Mısır'a teslim etmeyecek” diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay
AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, Mısır ve Türkiye arasından kurulan diplomatik temasların ardından Arap medyasında çıkan Türkiye'nin Mısır muhalefetine yakın kanalları kapatacağı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Haber 7’nin aktardığı habere göre, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Aktay, “Türkiye kimseyi tutuklamayacak ve Mısır'a teslim etmeyecek. Türk makamları ile TV yetkilileri arasında görüşmeler var. Televizyon yetkililerinden içerik politikasının gözden geçirilmesi talep edildi" dedi.

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