Gündem Arazi kavgasında kan aktı
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Arazi kavgasında kan aktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde akrabalar arasında Ordu’da bulunan bir arazi nedeniyle çıkan kavgada 2 kardeş, kuzeni tarafından silahla yaralandı.

Haber Merkezi IHA
Akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Gündağan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ordu’da aile büyüklerinin arazi sebebi ile tartıştığını öğrenen M.C., aynı ilçede yaşayan akrabaları İbrahim O.(29) ve Sinan O.(35) isimli kardeşleri çağırdı.

İbrahim O. ve Sinan O. Kardeşler ile M.C. isimli şahıs arasında Ordu’daki arazi kavgası nedeni ile tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrasında tabancasını çıkartan M.C., İbrahim O. ve Sinan O.’ya ateş etti. Kurşunların ayaklarına isabet ettiği kardeşler yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulansta yapılan İbrahim O. ve Sinan O. Gebze Fatih Devlet hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen kardeşler tedavi altına alınırken, M.Ç. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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