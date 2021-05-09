Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Arazi tartışması 16 yaşındaki gencin hayatını kararttı
ZONGULDAK

Arazi tartışması 16 yaşındaki gencin hayatını kararttı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde arazi tartışması sonucu çıkan kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin durumu ciddiyetini korurken olayın faili ise yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Arazi tartışması 16 yaşındaki gencin hayatını kararttı
16 yaşındaki genci vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Çomranlı köyünde meydana gelen olayda, iddialara göre, bir süredir aralarında arazi tartışmaları yaşanan 16 yaşındaki G.U. ile husumetlisi A.A. arasında akşamüzeri yeniden tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 35 yaşındaki A.A., yanında bulundurduğu bıçakla 16 yaşındaki genci vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Ağır yaralanan genç durumu aynı zamanda köy muhtarı olan babası Recep Uçak’a haber verdi. Ağır yaralanan G.U. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan talihsiz genç, ileri seviye tedavi için Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan genç, yaklaşık 3 saat süren ameliyata alındı.

İfadeleri kan dondurdu: 86 yaşındaki kadın 100 lira için vahşice öldürülmüş
GÜNDEM
İfadeleri kan dondurdu: 86 yaşındaki kadın 100 lira için vahşice öldürülmüş

Bıçaklandığını kendi haber verdi

Oğlunun kendisini arayarak bıçaklandığını haber verdiğini söyleyen baba Recep Uçak, olayın faili ve failin yakınları ile bir süredir arazi tartışmaları yaşandığını söyledi.

Uçak, “Oğlumla karşılaşıyorlar. A.A. ve annesi oğlumun üzerine çullanıyorlar. Oğlumu tahrik ediyorlar. Hatta şahsın annesi oğluma taş atıyor. Sözlü tartışma oluyor. Sonra A.A. denen şahıs beline soktuğu bıçağı çıkartıp önce annesini oğlumun üzerine salıp sonra oğlumu bıçaklamaya başlıyor. Oğlumun durumu şuan çok ağır. Hayati tehlikesi var. Allah’tan duacıyız. Oğlumu bize kavuşturur. O şahıs şuanda kolluk kuvvetlerimiz tarafından gözaltına alındı. Akıbetini de bilmiyorum. Oğlum ameliyata alındı. Bekliyoruz, hayırlı haberler bekliyoruz” diyerek oğlunun sağlığına kavuşması için dua ettiklerini söyledi.

Uzun süren ameliyattan çıkartılan gencin tedavisi hastanede sürerken olayın faili olduğu iddia edilen A.A. ise ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Abone Ol Google News
Almanya da başörtüsüyle uğraşıyor

Almanya da başörtüsüyle uğraşıyor

​Avrupa ülkelerinde İslam karşıtlığında yeni bir adım.
Terörün finansmanı ‘duman’ oldu

Terörün finansmanı ‘duman’ oldu

​PKK terörünün finans kaynağıyla mücadele çift koldan sürüyor.
Rahmet ve şifa için dua ettik

Rahmet ve şifa için dua ettik

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bu katil sürüsünü <br>intifada durdurur

Bu katil sürüsünü
intifada durdurur

Terör devleti İsrail, Kudüs'te eşine az rastlanır bir alçaklığa imza attı.
Kudüs'ü korumak<br> boynumuzun borcu

Kudüs'ü korumak
boynumuzun borcu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki.
Devlet terörüne destansı direniş

Devlet terörüne destansı direniş

​İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısına tepkiler çığ gibi büyüyor.
KRT''yi 1 buçuk milyon dolara aldılar

KRT''yi 1 buçuk milyon dolara aldılar

​CHP, yandaş medyası için partili belediyelerden para toplamış.
Erzurumspor'da ayrılık

Erzurumspor'da ayrılık

​Maç sonu 'umut var' demişti, yollar ayrıldı.
Derbide kazanan Galatasaray

Derbide kazanan Galatasaray

Sarı kırmızılılar, Beşiktaş'ı 3-1 yendi ve şampiyonluk yarışı kızıştı.
Fenerbahçelileri<br>ağlatan galibiyet

Fenerbahçelileri
ağlatan galibiyet

Sarı lacivertliler, Enner Valencia'nın 90+6'da attığı golle kazandı.

Felaket senaryosu

Felaket senaryosu

​Puanlar eşitlenirse hangi takım şampiyon olacak?

​Galatasaray'ın golü öncesi verilen aut kararı 'pes' dedirtti.

Hedefinde PKK ve İsrail vardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.