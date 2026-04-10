Ardahan-Ardanuç kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Ardahan-Ardanuç kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

23:2510/04/2026, Cuma
AA
Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan ile Ardanuç arasındaki kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bülbülan Geçidi mevkisinde görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma nedeniyle yol tamamen araç trafiğine kapatılırken, Ardahan-Şavşat Yolu tır geçişlerine kapatıldı.

Ardahan-Ardanuç kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kentte etkili olan kar ve tipi, birçok noktada ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisinde görüş mesafesi düştü, yolda buzlanma oluştu. Bu nedenle yol tüm araç geçişlerine kapatıldı.

Öte yandan yoğun kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolu da tır geçişlerine kapatıldı.

Yetkililer, il genelinde kar ve tipinin etkisini artırdığını belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.


12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF! 12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi, af var mı? ADALET BAKANLIĞI duyuruları