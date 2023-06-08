Areda Survey sordu: Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'na devam etmeli mi?

Areda Survey'in anketine katılan vatandaşların yüzde 61,5'i 'Kılıçdaroğlu gitmeli' diyor.
İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına yönelik yaptığı araştırmayla ortalama 0,2 farkla seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden araştırma şirketlerinin başında yer alan Areda Survey, son araştırmasında vatandaşlara "Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'na devam etmeli midir?" sorusunu yöneltti.
Ankete katılan vatandaşların hangi partiyi destekledikleri de soruldu.
AK Parti'yi destekleyenlerin yüzde 43,8'i Kılıçdaroğlu'nun görevde kalmasını, yüzde 56,2'si ise istifa etmesi gerektiğini belirtti.
CHP'lilerin çoğunluğu 'gitsin' diyor
CHP'lilerin yüzde 59,2'si genel başkanlarının koltuğu bırakmasını isterken, yüzde 40,8'i göreve devam etmesi gerektiğini ifade etti.
MHP'lilerin yüzde 33,2'si Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemezken, yüzde 66,8 görevi bırakması gerektiğini bildirdi.
İYİ Parti'de dikkat çeken oran
- İYİ Partililerin ise yalnızca yüzde 18,5'i Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına sıcak bakıyor. Geride kalan yüzde 81,5 gitmesini istiyor.
Yeşil Sol Parti (HDP) destekçilerinin ise sadece yüzde 38,4'ü 'Kılıçdaroğlu göreve devam etsin' diyor.
İkinci tur tercihlerine göre
İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyenlerin yüzde 40,9'u Kılıçdaroğlu'nun göreve devam etmesi gerektiğini ifade etti.
Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin yüzde 64'ü ise artık onu o koltukta görmek istemiyor.