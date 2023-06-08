Areda Survey sordu: Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'na devam etmeli mi?

Araştırma şirketi Areda Survey’in araştırması koronavirüs aşısına güvenin arttığını ortaya koydu. 26 ilde toplam bin 500 kişinin katıldığı araştırmaya göre vatandaşların yüzde 51.2’si testi geçen tüm aşıları güvenli buluyor. Geçen yılın ekim ayında 37,3 olan aşılara güven oranının yüzde 13,9 arttığını gösteren araştırmada Türkiye’nin aşılama süreci de yüzde 51,6’lık beğeni topladı. Araştırmanın çarpıcı diğer bir sonucu ise katılımcılardan yüzde 8.2’sinin halen ‘virüse inanmıyorum’ cevabını vermesi oldu.