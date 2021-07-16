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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Areda Survey'den ‘15 Temmuz Algı Araştırması’: Darbe olsa yine sokağa çıkarız

Araştırma şirketi Areda Survey, hain darbe girişiminin 5’inci yılında ‘15 Temmuz Algı Araştırması' gerçekleştirdi. Buna göre; vatandaşların yüzde 51,5’i Türkiye’de darbe tehdidinin bulunmadığını düşünürken, yüzde 71,9’u ise yeni bir darbe girişimi olsa sokağa çıkacağını ifade etti.

Haber Merkezi DHA
Areda Surveyden ‘15 Temmuz Algı Araştırması’: Darbe olsa yine sokağa çıkarız
15 Temmuz hain darbe girişiminde, halk kendini tankların önünde siper etti.

Araştırma şirketi Areda Survey, 2201 kişinin katıldığı ve bilgisayar destekli web anketi (CAW) yöntemiyle gerçekleştirilen ‘15 Temmuz Algı Araştırması'na göre; katılımcıların yüzde 64’ü darbe girişiminden sonra FETÖ ile mücadeleyi yeterli buluyor. Araştırmada yer alan ‘Sizce Türkiye’de hala bir darbe tehlikesi var mı?’ sorusuna katılımcıların yüzde 51,5’i hayır dedi. Katılımcıların yüzde 28,7’si darbe tehlikesi olduğunu ifade ederken yüzde 19,8’lik kısım ise soruyu cevapsız bıraktı.


“FETÖ’YLE MÜCADELE EDİYORUZ"


Araştırmada vatandaşlara yöneltilen, ‘15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadeleyi yeterli buluyor musunuz’ sorusuna katılımcıların yüzde 64 evet, yüzde 32,5 hayır dedi. Katılımcıların yüzde 3,5’i ilgili soruya fikrim yok cevabını verdi.

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“BİR DARBE GİRİŞİMİ DAHA OLSA SOKAKTAYIZ”


Katılımcılara yöneltilen, ‘15 Temmuz gecesi sokağa çıktınız mı’ sorusuna ise yüzde 50,7 çıktım yüzde 49,3 çıkmadım cevabı verildi. Araştırmada bulunan, ‘Tekrar bir darbe girişimi olsa sokağa çıkar mısınız’ sorusuna ise katılımcıların yüzde 71,9 sokağa çıkarım dedi. Vatandaşların yüzde 28,1’i ise sokağa çıkmayı düşünmediğini ifade etti.

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  • Araştırma şirketi Areda Survey’in 14 Temmuz tarihinde Bilgisayar Destekli Web Anketi (CAWI) yöntemiyle gerçekleştirdiği araştırmaya Türkiye genelini temsil eden NUTS-2 istatistiksel bölgeleme sistemine göre seçilmiş 26 ilde cinsiyet, yaş, eğitim ve SES (Sosyo-ekonomik statü) grupları dikkate alınarak toplam 2201 kişi katıldı.

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