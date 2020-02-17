Gündem Aredanın son seçim anketinde AK Parti yüzde 40la birinci parti
POLİTİKA

Areda'nın son seçim anketinde AK Parti yüzde 40'la birinci parti

Areda'nın "Kadraj Türkiye" araştırma sonuçları yayınlandı. Anket kapsamında "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği katılımcıların yüzde 40'ı "AK Parti" cevabını verdi. Ankete göre CHP'nin oyu 24, HDP yüzde 11, MHP yüzde 9 ve ve İyi Parti yüzde 9 oranlarında görünüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Areda Survey'in "Kadraj Türkiye" araştırması kapsamında 31 Ocak-3 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankette "Bu Pazar seçim olsa hangi partyie oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 40'i "AK Parti" cevabını verdi.

Ankette, AK Parti'yi yüzde 24,6 oranla CHP, yüzde 11,6 oranla HDP ve yüzde 9 oranla MHP ve İyi Parti takip etti. Ankete katılanların yüzde 1,7'si Gelecek Partisi'ne oy vereceğini söylerken, yüzde 1,6'sı ise Ali Babacan'ın kuracağı partiye oy verebileceğini açıkladı. Saadet Partisi de listede yüzde 0,7 oranla yer aldı.
Bu pazar seçim olsa...

Bu pazar seçim olsa...

Son araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.
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