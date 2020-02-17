Areda'nın son seçim anketinde AK Parti yüzde 40'la birinci parti

Areda Survey'in "Kadraj Türkiye" araştırması kapsamında 31 Ocak-3 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankette "Bu Pazar seçim olsa hangi partyie oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 40'i "AK Parti" cevabını verdi.
Ankette, AK Parti'yi yüzde 24,6 oranla CHP, yüzde 11,6 oranla HDP ve yüzde 9 oranla MHP ve İyi Parti takip etti. Ankete katılanların yüzde 1,7'si Gelecek Partisi'ne oy vereceğini söylerken, yüzde 1,6'sı ise Ali Babacan'ın kuracağı partiye oy verebileceğini açıkladı. Saadet Partisi de listede yüzde 0,7 oranla yer aldı.