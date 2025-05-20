Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Arıcılara geçen yıl 984,6 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı

Arıcılara geçen yıl 984,6 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı

16:4320/05/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Bakan Yumaklı, Dünya Arı Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Yumaklı, Dünya Arı Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Arıcılara geçtiğimiz yıl 984 milyon lira destek ödemesi yapıldığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hem üretim kapasitesini hem de üreticimizin gelirini artırıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda üreticimizin daima yanındayız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni destekleme modeliyle geçen yıl 81 bin 114 bal üreticisine 7 milyon 944 bin 985 arılı kovan için 984 milyon 628 bin 244 lira destekleme ödemesi yaptıklarını bildirdi.


Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Arı Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.


Verdikleri desteklerle arıcılık sektörünün güçlendiğini, üreticinin kazandığını vurgulayan Yumaklı, "Yeni destekleme modelimizle 2024 yılında 81 bin 114 üreticimize 7 milyon 944 bin 985 arılı kovan için 984 milyon 628 bin 244 lira destekleme ödemesi yaptık. Hem üretim kapasitesini hem de üreticimizin gelirini artırıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda üreticimizin daima yanındayız." ifadelerini kullandı.






#dünya arı günü
#Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
#arı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Konut piyasasında Ankara rüzgarı: Fiyat artışında liderlik el değiştirdi