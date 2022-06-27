Gündem Arızalanan İETT otobüsüne çarpan meyve yüklü kamyon devrildi
İSTANBUL

Arızalanan İETT otobüsüne çarpan meyve yüklü kamyon devrildi

İstanbul Bağcılar TEM otoyolunda seyir halindeki kamyon, arıza yapan İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon takla atarken, İETT otobüsünün boş olması facianın önüne geçti.

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Haber Merkezi İHA
Arızalanan İETT otobüsüne çarpan meyve yüklü kamyon devrildi
Meyve yüklü kamyon arızalanan İETT otobüsüne çarptı

Kaza, TEM Otoyolu Mahmutbey kavşağı mevkii Edirne istikametinde saat 06.30 sırlarında meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halinde olan Avni Demiraslan kontrolündeki 35 SFZ 25 plakalı meyve yüklü kamyon, otoyolda arızalanan Ayhan İşgör kontrolündeki 34 TP 6360 plakalı İETT otobüsünü son anda fark etti.

İETT otobüsüne çarpmamak için manevra yapan Avni Demiraslan kamyonun kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon İETT otobüsüne ve bariyerlere çarptıktan sonra otoyol kenarındaki boş alana devrildi.

İETT otobüsünün boş olması ise facianın önüne geçti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve yol bakım ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, İETT otobüsünde ve kamyonda maddi hasarlar meydana geldi. Otoyoldaki trafik akışı ise polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

Ekiplerin devrilen tırı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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