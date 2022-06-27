Gündem CHPli Seyhan Belediyesine PKK/KCK operasyonu Başkan yardımcısı için gözaltı kararı
ADANA

CHP'li Seyhan Belediyesi'ne PKK/KCK operasyonu: Başkan yardımcısı için gözaltı kararı

Adana'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika Adanada PKK/KCK operasyonu: Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı için de gözaltı kararı
Operasyon kapsamında Seyhan Belediyesi'nde de arama yapıldı.

Adana'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
PKK/KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı da bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan teknik takipli çalışma sonucunda örgütsel faaliyetleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Seyhan Belediyesi'nde de arama yapıldı.

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