Kabine toplanıyor: Masada asgari ücrete zam, Kurban Bayramı tatili, NATO Zirvesi ve ekonomik gelişmeler var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ekonomi gündemiyle toplanıyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM

Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, asgari ücrette ara zam yapılıp yapılmayacağının kesinlik kazanması bekleniyor. Taraflarla görüşmelerini sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in, konuya ilişkin kabineye bir sunum yapması beklentiler arasında.

Eğer asgari ücret liye ara zam kararı çıkarsa Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve yapılacak zam oranı netlik kazanacak.

Enflasyon oranında fark alacak memur ve emeklilere, fazladan zam yapılıp yapılmamasının da toplantı gündeminde yer alması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE KADAR OLACAK?

Kabinede Kurban bayramı tatilinin süresi de ele alınacak. Bayram, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp, 12 Temmuz Salı günü sona eriyor.

Aynı hafta Cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resmi tatil. Bu nedenle "Bayram tatili dokuz güne çıkar mı?" sorusu gündemde.

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EKONOMİDEKİ SON GELİŞMELER

Kabine toplantısında enflasyonla mücadele ve fahiş fiyat artışları da masada olacak. Son ekonomik veriler ışığında atılacak yeni adımlara karar verilecek.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYELİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalabalık bir ekiple katılacağı NATO zirvesi öncesinde yapılan hazırlıklar da son kez masada olacak.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye'nin beklentilerine vereceği karşılık masaya yatırılacakken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

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