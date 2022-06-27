Gündem Kabine toplanıyor Masada asgari ücrete zam, Kurban Bayramı tatili, NATO Zirvesi ve ekonomik gelişmeler var
POLİTİKA

Kabine toplanıyor: Masada asgari ücrete zam, Kurban Bayramı tatili, NATO Zirvesi ve ekonomik gelişmeler var

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında ara zam, Kurban Bayramı tatilinin süresi, ekonomideki son gelişmeler ve kritik NATO Zirvesi. Kabine Toplantısı milyonları ilgilendiren önemli konu başlıkları ile bugün toplanacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kabine Toplantısı ne zaman, bugün Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı kararları, Kurban Bayramı tatili
Kabine Toplantısı bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ekonomi gündemiyle toplanıyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM

Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, asgari ücrette ara zam yapılıp yapılmayacağının kesinlik kazanması bekleniyor. Taraflarla görüşmelerini sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in, konuya ilişkin kabineye bir sunum yapması beklentiler arasında.

  • Eğer asgari ücretliye ara zam kararı çıkarsa Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve yapılacak zam oranı netlik kazanacak.

Enflasyon oranında fark alacak memur ve emeklilere, fazladan zam yapılıp yapılmamasının da toplantı gündeminde yer alması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE KADAR OLACAK?

Kabinede Kurban bayramı tatilinin süresi de ele alınacak. Bayram, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp, 12 Temmuz Salı günü sona eriyor.

Aynı hafta Cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resmi tatil. Bu nedenle "Bayram tatili dokuz güne çıkar mı?" sorusu gündemde.

EKONOMİDEKİ SON GELİŞMELER

Kabine toplantısında enflasyonla mücadele ve fahiş fiyat artışları da masada olacak. Son ekonomik veriler ışığında atılacak yeni adımlara karar verilecek.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYELİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalabalık bir ekiple katılacağı NATO zirvesi öncesinde yapılan hazırlıklar da son kez masada olacak.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye'nin beklentilerine vereceği karşılık masaya yatırılacakken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya tepkisi: Endişelerimizin karşılanması için somut adımlar atılmalı
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya tepkisi: Endişelerimizin karşılanması için somut adımlar atılmalı

AK Parti'den 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması
EKONOMİ
AK Parti'den 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması

Gösterge müjdesine tam destek: 3600 reformist bir çalışma
GÜNDEM
Gösterge müjdesine tam destek: 3600 reformist bir çalışma
Kurban Bayramı tatili uzadı

Kurban Bayramı tatili uzadı

​Milyonların beklediği haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.
Sağlık çalışanlarıkorku dolu anlar yaşadı

Sağlık çalışanları
korku dolu anlar yaşadı

​Baba ve iki oğlu kimliksiz ilaç yazdırmak istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan asgari ücret açıklaması: Müjdeyi kısa sürede vereceğiz

Erdoğan: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesinin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum.

​'Yeni ufuklar açıcı bir buluş...'

Sokak ortasında öldürülen kızın annesinden yürek yakan çağrı.

​Başsavcılık Avcı kardeşler hakkındaki kararın istinafa taşındığını açıkladı.
Rusya'dan AVM'ye füzeli saldırı

Rusya'dan AVM'ye füzeli saldırı

​Ukrayna lideri Zelenski: İçeride binden fazla sivil vardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.