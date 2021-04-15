Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Arkadaşını öldürüp gözlerini açık görünce havluyla yüzünü kapatmış evi öyle temizlemiş
ADANA

Arkadaşını öldürüp gözlerini açık görünce havluyla yüzünü kapatmış evi öyle temizlemiş

Adana’da yalnız yaşadığı evinde cesedi bulunan Ertan Ürün’ün, arkadaşı Ercan Gezer tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınıp tutuklanan Ercan Gezer'in, Ertan Ürün’ü birlikte satın aldıkları yarış atıyla ilgili çıkan tartışmada öldürdüğünü, ardından evi paspasla temizlediğini, arkadaşının gözlerinin açık olduğunu görünce de havluyla yüzünü kapattığını söylediği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Arkadaşını öldürüp gözlerini açık görünce havluyla yüzünü kapatmış evi öyle temizlemiş
Emniyete götürülen Gezer, cinayeti itiraf etti.

Komşuları, bir süredir göremedikleri Ertan Ürün’ü (55) merak edip, yalnız yaşadığı dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açan olmayınca komşulardan Mecit Koncuk, durumu Ürün’ün ağabeyi Ata Ürün’e bildirdi. Adrese gelen Ata Ürün, ağabeyinden haber alamayınca polise haber verdi.

  • İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı çilingire açtırarak, içeri giren polis ekipleri Ertan Ürün’ü koridorda yüzü havluyla kapatılmış, hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ürün’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, Ürün’ün vücudunda 4 bıçak yarası olduğu saptandı.

Komşusunu öldüren öğretmen: Ayağına ateş ettim kafasına gelmiş
GÜNDEM
Komşusunu öldüren öğretmen: Ayağına ateş ettim kafasına gelmiş

SÜT KUTUSUNDAKİ SON KULLANMA TARİHİNDEN BELİRLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evdeki süt kutusunun üzerindeki son kullanma tarihinden yola çıkarak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, 2 Nisan günü bölgeye yabancı bir kişinin apartmana girdiğini ve saatler sonra yeniden çıktığını belirledi. Bu kişinin Ürün’ün arkadaşı Ercan Gezer (54) olduğunu tespit etti.

Pompalı tüfekle öldürdü pişkin pişkin başsağlığı diledi
GÜNDEM
Pompalı tüfekle öldürdü pişkin pişkin başsağlığı diledi

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri, bir süre önce Ürün ile Gezer’in ortaklaşa yarış atı aldıkları ve bu konuda aralarında zaman zaman sorunlar yaşandığını saptadı. Bunun üzerine ekipler, cinayet şüphelisi Ercan Gezer’i, merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’ndeki adresinde yakaladı.

  • Emniyete götürülen Gezer, cinayeti itiraf etti. İfadesinde, aldıkları yarış atının masrafları nedeniyle sık sık tartıştıklarını belirten Ercan Gezer, “Olay günü masada oturuyorduk. Birden bana borcumu ödememi istedi. Hakaretler etti. Ben de dayanamayıp, öldürdüm. Pişmanım, böyle olsun istemezdim” dediği öne sürüldü.

Kahramanmaraş’ta kaybolan gencin cesedi Adana’da bulundu
GÜNDEM
Kahramanmaraş’ta kaybolan gencin cesedi Adana’da bulundu

GÖZLERİNİ AÇIK GÖRÜNCE YÜZÜNÜ HAVLUYLA KAPATMIŞ

Ercan Gezer, Ertan Ürün’ü öldürdükten sonra paspasla evi temizlediğini, bu sırada da arkadaşının gözlerinin açık olduğunu görünce havluyla yüzünü kapattığını, suç aleti bıçağı ise Seyhan Baraj Gölü'ne attığını söylediği ifade edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan Gezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

49 yıl önce düşen uçaktan sağ kurtulan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik
DÜNYA
49 yıl önce düşen uçaktan sağ kurtulan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik

Aksaray’da kayınpeder dehşeti: Gelinini öldürüp dört yeğenini yaraladı
GÜNDEM
Aksaray’da kayınpeder dehşeti: Gelinini öldürüp dört yeğenini yaraladı

Vahşice öldürülen Sezen’in vasiyeti üzerine gözleri bağışlandı: İnşallah kızımın gözleriyle başkaları görür dünyayı
HAYAT
Vahşice öldürülen Sezen’in vasiyeti üzerine gözleri bağışlandı: İnşallah kızımın gözleriyle başkaları görür dünyayı
Abone Ol Google News
Can kaybında korkutan zirve

Can kaybında korkutan zirve

Koronavirüs tablosunda kötüye gidiş devam ediyor.
ABDde polis şiddeti bitmiyor

ABD'de polis şiddeti bitmiyor

Siyahi genç hastanede vurularak öldürüldü.
İftarda bir araya geldiler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Özbek Otağı'nda görüştü.

Haddini aşan 'Yunan Bakan'a Çavuşoğlu sert çıktı.

Başkan yardımcısı<br>görevden alındı

Başkan yardımcısı
görevden alındı

​Almanya gezisine katılanların geri dönmediği iddiası.

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TVNET'in canlı yayın konuğu.

Günde 3 ton tüketiliyor

Günde 3 ton tüketiliyor

Şanlıurfa'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.