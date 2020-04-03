Arkadaşını rehin aldı: 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü

Fırın müşterilerinden Cemil Ünlüce ise şu şekilde konuştu: ’’Ben 1975 ten beri bu mahallede oturuyorum. Bu ekmeğin lezzetini hiç bir yerde bulamadım. Şu anda köye 2 tane ekmek gönderiyorum. Gerçekten her gittiğimde 5 tane götürürüm, ben gitmediğim halde şu anda 2 tane sipariş geldi onları gönderiyorum. Bu ekmeği dilim olarak kendiniz keseceksiniz, 1 hafta 10 gün garantisi var. Ben yıllardır köy çocuğuyum, köylü çocuğum olduğu halde bu ekmeğin lezzeti köy ekmeğinde yok herhalde. Onun için bunu kendin kesip dilimleyeceksin, en garantisi bu. ​