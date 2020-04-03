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ANTALYA

Antalya haberleri: Arkadaşını rehin aldı: 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü!

Arkadaşını rehin aldı: 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü

Antalya'da, emekli astsubay Ebubekir D. (46), arkadaşı Rumen Karmen Volice'yi (40) silahla korkutarak, evde rehin aldı. Volice de kendisini odaya kilitleyip, polisi aradı. Jandarma eşliğinde eve operasyon düzenleyen polis, Ebubekir D.'yi gözaltına aldı. Ebubekir D., kendisini ekip aracına bindirmeye çalışan ekiplere, "Ben koronavirüslüyüm. Hepinize bulaşsın" diyerek, tükürdü.

Haber Merkezi DHA
Ebubekir D., ekiplere, &quot;Ben koronavirüslüyüm. Hepinize bulaşsın&quot; diyerek, tükürdü.
Ebubekir D., ekiplere, "Ben koronavirüslüyüm. Hepinize bulaşsın" diyerek, tükürdü.

Olay, saat 05.30 sıralarında, Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Emekli astsubay Ebubekir D. ile bir süredir birlikte yaşadığı belirtilen Rumen Karmen Volice arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Arkadaşını rehin aldı: 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü
FOTOĞRAF 10
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Olay, saat 05.30 sıralarında, Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi.
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Emekli astsubay Ebubekir D. ile bir süredir birlikte yaşadığı belirtilen Rumen Karmen Volice arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
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Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, Ebubekir D.'nin kendisini öldürmekle tehdit edip, silahla korkuttuğunu iddia eden Karmen Volice, odaya kapanarak, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Polis ekipleri, Ebubekir D. ile konuşup, ikna etmeye çalıştı. Emekli asker, polise teslim olmayacağını belirterek, olay yerine askeri görevlilerin gelmesini istedi.
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Bunun üzerine olay yerine özel harekat ekipleri ile Konyaaltı Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler geldi. Binaya giren ekipler, yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından Ebubekir D.'yi gözaltına aldı.
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Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülmek istenen Ebubekir D., ekip otosuna bindirileceği sırada Ben koronavirüslüyüm diyerek, tükürüp, küfretti. Ekip otosuna zarar veren Ebubekir D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Rumen Karmen Volice'nin ifadesi de emniyette alındı.
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Emekli astsubay Ebubekir D.'nin, 3 yıl önce kiraladığı evde Karmen Volice ile birlikte kalmaya başladığı, buraya da Marmaris'ten taşındığı belirtildi.
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Arkadaşını rehin aldı: 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü
Antalya'da, emekli astsubay Ebubekir D. (46), arkadaşı Rumen Karmen Volice'yi (40) silahla korkutarak, evde rehin aldı. Volice de kendisini odaya kilitleyip, polisi aradı. Jandarma eşliğinde eve operasyon düzenleyen polis, Ebubekir D.'yi gözaltına aldı. Ebubekir D., kendisini ekip aracına bindirmeye çalışan ekiplere, "Ben koronavirüslüyüm. Hepinize bulaşsın" diyerek, tükürdü.


Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, Ebubekir D.'nin kendisini öldürmekle tehdit edip, silahla korkuttuğunu iddia eden Karmen Volice, odaya kapanarak, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"Ben koronavirüslüyüm" diyerek, tükürüp, küfretti

Polis ekipleri, Ebubekir D. ile konuşup, ikna etmeye çalıştı. Emekli asker, polise teslim olmayacağını belirterek, olay yerine askeri görevlilerin gelmesini istedi. Bunun üzerine olay yerine özel harekat ekipleri ile Konyaaltı Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler geldi. Binaya giren ekipler, yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından Ebubekir D.'yi gözaltına aldı.

Karmen Volice.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülmek istenen Ebubekir D., ekip otosuna bindirileceği sırada "Ben koronavirüslüyüm" diyerek, tükürüp, küfretti. Ekip otosuna zarar veren Ebubekir D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Rumen Karmen Volice'nin ifadesi de emniyette alındı.

Emekli astsubay Ebubekir D.'nin, 3 yıl önce kiraladığı evde Karmen Volice ile birlikte kalmaya başladığı, buraya da Marmaris'ten taşındığı belirtildi.

Bu dönemde en çok o tercih ediliyor: Günlerce bozulmuyor tazeliğini koruyor
FOTOĞRAF 7
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Büyükdere mahallesinde bir fırının bu yöntemle ürettiği ekmeğe ilgi her geçen gün artıyor.
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Geleneksel ekşi maya ve patatesten yapılan köy ekmeği, lezzeti, tok tutması ve uzun süre dayanması bakımından bu dönem daha çok tercih ediliyor.
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Koranavirüsünden sonra doğal ürünlere daha çok yönelen tüketicilerin tercih ettiği, kara fırın veya taş fırın gibi birçok isimle bilinen ekmek, oda sıcaklığında yaklaşık 1 hafta, buzdolabında ise yaklaşık 1 aya kadar tazeliğini koruyabiliyor.
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Uzun süre bozulmadan kullanabilecekleri doğal ürünleri tercih eden vatandaşlar, özellikle her gün ihtiyaç duyulan ekmek konusunda hayli hassas davranıyor.
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Uzun süre tazeliğini koruyor, bozulmuyor ve küflenmiyor Fırın ustalarından Nurettin Aşık, yıllardır doğal ekşili mayalı patatesli köy ekmeği yaptıklarını anlattı. Ürünlerinde doğal ekşi maya kullandıklarını anlatan Aşık, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Yaklaşık 5 saate yakın el emeğiyle yapılan ekmeğimiz, yaklaşık 1 hafta bayatlamaz. Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan kaynaklı insanlar pek dışarı çıkmıyorlar. Bu dönemde, uzun süre tazeliğini koruyan, küflenmeyen, bozulmayan ekmeklerimizi satın alıp 1 hafta 10 gün boyunca rahatlıkla tüketebilirler. Burada öncelikle hijyene önem veriyoruz. Kalite ve hijyen içerisinde ekmeklerimizi üretip, doğal ekşi mayayla meşe odunu taş fırında pişiriyoruz.
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Fırın müşterilerinden Cemil Ünlüce ise şu şekilde konuştu: ’’Ben 1975 ten beri bu mahallede oturuyorum. Bu ekmeğin lezzetini hiç bir yerde bulamadım. Şu anda köye 2 tane ekmek gönderiyorum. Gerçekten her gittiğimde 5 tane götürürüm, ben gitmediğim halde şu anda 2 tane sipariş geldi onları gönderiyorum. Bu ekmeği dilim olarak kendiniz keseceksiniz, 1 hafta 10 gün garantisi var. Ben yıllardır köy çocuğuyum, köylü çocuğum olduğu halde bu ekmeğin lezzeti köy ekmeğinde yok herhalde. Onun için bunu kendin kesip dilimleyeceksin, en garantisi bu. ​
Bu dönemde en çok o tercih ediliyor: Günlerce bozulmuyor tazeliğini koruyor
Yaşanan virüs tehlikesi sebebi ile evlerine kapanan ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayanlar, bu dönemde günlerce bozulmayan, tazeliğini koruyan ekşi mayalı ekmeklerini tercih ediyor.
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