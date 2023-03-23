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Armağan Çağlayan'dan Muharrem İnce'ye eleştiri: 28 bin imza topluyorsun ama

Armağan Çağlayan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi eleştirdi. Çağlayan, Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama sürecinin ilk gününde 28 bin 235 imza toplayan Muharrem İnce hakkında bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnce, "İddian ikinci tura kalmak öyle mi? Peki. KİB. Görüşürüz” ifadelerini kullandı.

14:39 . 23/03/2023 Perşembe
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Muharrem İnce - Armağan Çağlayan

Muharrem İnce - Armağan Çağlayan

Seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci 22 Mart itibarıyla başladı. YSK tarafından Muharrem İnce, Fatih Erbakan, Sinan Oğan, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Doğu Perinçek, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in Cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi. Adayların, 27 Mart 2023 tarihine kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor. Dün başlayan imza toplama süreci sonunda Muharrem İnce, ilk gün 28 bin 235 imza topladı.

Armağan Çağlayan tepki gösterdi

Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Bir günde 28 bin imza topluyorsun, ama iddian ikinci tura kalmak öyle mi? Peki. KİB. Görüşürüz."




#armağan çağlayan
#muharrem ince
#memleket partisi
32 dakika önce
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