Armağan Çağlayan'dan Muharrem İnce'ye eleştiri: 28 bin imza topluyorsun ama

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce konuk olduğu programda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, CHP'nin kendi evlatlarını yemekte çok mahir olduğunu belirten İnce, "İmamoğlu aday olmak istiyor, CHP genel merkezindeki troller saldırıyor. AK Parti’ye gerek yok. Dünya siyasi tarihinde kendi evlatlarını yemekte bu kadar mahir ikinci bir siyasi oluşum yoktur." ifadelerini kullandı.