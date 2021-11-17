Gündem Arnavutköyde sır cinayet Polis kan izlerini takip ederek buldu
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Arnavutköy'de sır cinayet: Polis kan izlerini takip ederek buldu

Arnavutköy'de bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evinde bıçaklanarak öldürüldü. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

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Haber Merkezi DHA
Arnavutköyde sır cinayet: Polis kan izlerini takip ederek buldu
Semih Kuyumcu

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesinde meydana geldi. 4 katlı apartmandaki silah sesi duyan apartman sakinleri panikle merdivenlere çıktı.

Binanın 2'inci katındaki kan izlerini gören bina sakinleri durumu hemen polise haber verdi.

Polis ekipleri kan izlerinin 38 yaşındaki Semih Kuyumcu'nun yaşadığı dairenin kapısına kadar olduğunu tespit etti.

DHA

Çilingir yardımıyla daire kapısını açan polis ekipleri, defalarca bıçaklanarak öldürülen Semih Kuyumcu'nun cansız bedeni ile karşılaştı.


DHA

Semih Kuyumcu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.


DHA

Semih Kuyumcu'nun yalnız yaşadığı dairenin kapısından başlayarak sokağa kadar devam eden kan izlerinin ise Kuyumcu'yu bıçaklayan kişi ya da kişilerden birisine ait olduğu düşünülüyor.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

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Başak Cengiz'i vahşice öldürmüştü: Samuray kılıçlı caninin odası ve dehşet koleksiyonu ortaya çıktı
FOTOĞRAF 34
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İstanbul'a eğitim için gelen Mimar Başak Cengiz, geçtiğimiz salı günü yolda yürürken Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.
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Tutuklanan Can Göktuğ Boz'un (27) evinin oturma odasının duvarlarındaki yazılar ve masada bulunan oyun aletlerinin yanı sıra dairenin çeşitli yerlerindeki bıçak ve kılıçların da fotoğrafları ortaya çıktı.
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Evde 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet olduğu belirlendi.
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Fotoğraflarda evin bir odasındaki koltukta ise kılıçların yanı sıra bir beyzbol sopası ve Türk Bayrağı olduğu görüldü.
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Evdeki televizyon kumandasının arkasına yapıştırılmış kağıtta ise 'Kararlı saldırgan hatırla ve alerji' yazılarının olduğu ortaya çıktı.
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SPOR VE CİNAYET NOTLARI<br><br>Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Can Göktuğ Boz'un evinin içinden fotoğraflar dün ortaya çıkmıştı.
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Fotoğraflar Boz ile ilgili bazı şifreleri ortaya çıkarıyordu.
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Boz'un oturma odasının duvarlarına asılı A4 kağıtlarında, 'Sabahtan akşama spor', '120 günde 4 yıl, 1 günde 24 gün.' , 'Alerji olunca 67'yi geçemedim kesin biliyorum' ve 'Sadece şınav, hapishane, doktor, zehir, fitness, hile' gibi kelimeler yazılı olduğu görülmüştü.
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Yazılar Boz'un kilolarıyla ilgili sıkıntı yaşadığını ortaya koyuyor, camları gazete kağıtları ile kapatılan odanın diğer tarafındaki duvarda ise, 'Birleştir, farklı amaçla kullan, benzet.' ,'İstanbul Avrupa bölgesinde herkes katil, kadın erkek, tartışma', 'Dünyada 50 kelime vardır.' 'Sinirle kol vurma, tuzak kuruyor.' gibi notlar olduğu görülüyordu.
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Öte yandan odada bulunan masanın üzerinde ise çok sayıda bozuk para, sigara kutusu, satranç, jenga oyunu, rubik küp ve abaküs olması dikkat çekiyordu.
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Başak Cengiz'i öldüren katil Can Göktuğ Boz ilk ifadesinde, kılıçlara merakı olduğunu, yıllar içinde 10'a yakın kılıç satın aldığını, birini öldürmeyi kafasına koyduğunu, erkekler direnebileceği için bir kadına yöneldiğini anlatmıştı.
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Başak Cengiz'i vahşice öldürmüştü: Samuray kılıçlı caninin odası ve dehşet koleksiyonu ortaya çıktı
İstanbul Ataşehir'de, mimar Başak Cengiz'i sokak ortasında samuray kılıcıyla öldüren katil Can Göktuğ Boz'un evinde 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet olduğu belirlendi. Söz konusu kesici alet koleksiyonunun fotoğrafları ortaya çıktı.


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