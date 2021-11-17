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ŞIRNAK

Cizre’de korucubaşına saldırı: Aracına binerken el bombası atıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde aracına bineceği esnada bombalı saldırıya uğrayan korucubaşı Emin Negiz yaralandı. Polis saldırganları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

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Haber Merkezi İHA
Cizre’de korucubaşına saldırı: Aracına binerken el bombası atıldı
​Cizre’de korucubaşına saldırı

Cizre’de Konak Mahallesi Bozalan Toki Konutları önünde park halindeki aracının önünde bekleyen korucubaşı Emin Negiz aracına bineceği esnada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin atmış olduğu el bombasının patlaması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Konak Mahallesi Bozalan Toki Konutları önünde meydana geldi. İddialara göre 06 BVJ 782 Plakalı Volkswagen Passat markalı aracının önünde telefonla konuşan korucubaşı Emin Negiz, aracına yöneldiği esnada el bombalı saldırıya uğradı. Çevrede bulunan vatandaşlarında büyük bir korku yaşadığı olayda şarapnel parçalarının vücuduna isabet ettiği Negiz yaralandı. Çevredeki vatandaşların olayı bildirmesi ile birlikte olay yerine sağlık ekipleri ve zırhlı araçlarla çok sayıda polis sevk edildi.

Saldırıda yaralanan Negiz, ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılırken olay yerine gelen güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından olay yeri inceleme ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaparken, polis saldırganları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Yaşanan olayda Negiz’e ait araçta ve çevresindeki araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

2013'TE DE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Korucubaşı Emin Negiz, 22.11.2013 tarihinde PKK’lıların Konak Mahallesindeki evine yapmış oldukları el yapımı ve Molotof kokteyli saldırıdan Negiz ve Ailesi yara almadan kurtulmuştu.

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