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POLİTİKA

Arnavutluk Başbakanı Rama: Erdoğan olmasaydı Avrupa'nın duvarları ayakta duramazdı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin Avrupa'ya ve küresel güvenliğe katkıda bulunan bir ülke olduğunu bildirdi. Rama "Angela Merkel olmasaydı Avrupa'nın onuru korunamazdı ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı Avrupa'nın duvarları ayakta duramazdı" dedi.

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Haber Merkezi AA
Arnavutluk Başbakanı Rama: Erdoğan olmasaydı Avrupanın duvarları ayakta duramazdı
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama TRT World Forum 2022'de açıklama yaptı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama İstanbul'da "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2022'ye katıldı. Forum'da konuşan Rama, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nda üstlendiği rolün "orta güç" aktivizminin iyi bir örneği olduğunu söyledi.

Rama, Ukrayna'daki savaşın, "Avrupa ve Batı güvenliği açısından dönüm noktası" olduğunu belirtti.

"Kırım'ın istilası, hem Avrupa Birliği hem NATO için tartışmaya kapalı bir kırmızı çizgi olmuş olmalıydı" diyen Rama, ancak bunun yerine "böyle bir sınır ihlalinin yalnızca ihtilaflara yol açacağı, Batı'nın güvenliği açısından gerçek olmayan ve yakında olmayacak sonuçları olabileceğine" dair bir yanılgıya düştüklerini söyledi.

Türkiye'nin esnek ve pragmatik yaklaşımıyla, Avrupa'ya ve küresel güvenliğe katkıda bulunan bir ülke olduğunu vurgulayan Rama, Türkiye'nin güçlü ve iyi ortaklıklar geliştirmek için girişimlerde bulunduğuna dikkati çekti.

Rama, Türkiye'nin son zamanlarda da görüldüğü gibi, geleneksel güvenliğin yanı sıra enerji, gıda tedariki ve göç gibi alanlarda yeni ortaya çıkan güvenlik sorunlarına ilişkin birçok anlaşmazlıkta ara buluculuk yaptığını ve yapabileceğini dile getirdi.

Türkiye'nin, Suriye'deki savaş nedeniyle ortaya çıkan göç sorununun üstesinden tek başına geldiğini kaydeden Rama, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in göçmenler konusunda oynadığı role dikkati çekti.

  • Rama, "Angela Merkel olmasaydı Avrupa'nın onuru korunamazdı ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı Avrupa'nın duvarları ayakta duramazdı." dedi.

Arnavutluk Başbakanı Rama, Türkiye'nin arka kapısını korumadığı bir Avrupa'nın korkunç bir şekilde yıkılabileceğine işaret etti.

TRT World Forum 2022, "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla bu yıl 6'ncı kez düzenleniyor.

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