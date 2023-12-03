Arnavutluk’a Maarif Üniversitesi

Arnavutluk’ta Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı New York Tirana Üniversitesi’nin yeni kampüsü törenle hizmete açıldı. Açılış vesilesiyle Yeni Şafak’a konuşan TMV Başkanı Birol Akgün, Arnavutluk’ta anaokulundan üniversitesiteye kadar eğitim zinciri kurduklarını belirterek, “Burada FETÖ’nün üniversitesi ve başka eğitim kurumları vardı. Bizim alternatif eğitim kurumlarını oluşturma arayışımız çerçevesinde böyle bir eğitim kurumunu devralarak yeniden yapılandırdık. dık ve yeniden yapılandırdık” dedi.





GENÇ NÜFUS AVRUPA’YA GİDİYOR

Ülkenin gözde üniversitelerinden biri olduğunu belirten Akgün, sözlerini şöyle sürdürdü: “En üst düzeyde eğitim alan öğrencilerimiz mezun olduğu zaman ulusal düzeyde ve Arnavutluk’un en iyi şirketlerinde iş bulabilecek. Çift diploma imkanıyla da küresel firmalarda iş bulacak yetenekteler. Çalışma izni nedeniyle Avrupa’yı tercih ediyorlar” diye konuştu. Avrupa’nın iş gücü açığını Balkan ülkelerinden karşıladığını hatırlatan Akgün, “Bu nedenle Balkan ülkelerinin nüfusu yüzde 10 azaldı. Önümüzdeki dönemde üniversitemizde yapacağımız bir sempozyumla Balkanlardaki bu göç olgusunun uzun dönemli etkilerini akademik olarak tartışıp raporlandıracağız.”





KAYITLARDA YÜZDE YÜZ ARTIŞ

Arnavutluk’un ilk özel üniversitelerinden olan New York Tirana Üniversitesi’ni 5 yıl önce bünyesine katan TMV, fiziki ve teknolojik altyapısını yenileyerek ciddi yatırımlarla gözde üniversitelerden biri haline getirdi. Tiran’ın merkezinde bulunan yeni kampüs, 1460 öğrenciye hizmet verme kapasitesine sahip. Yeni hizmet binasıyla birlikte geçen seneye göre öğrenci kayıtlarında yüzde 100 artış yaşandı. TMV, Elbasan ve İşkodra şehirlerinde eğitim faaliyetleri yürütüyor.



