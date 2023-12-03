Arnavutluk’ta Maarif Üniversitesi cazibe merkezi

Arnavutluk'ta Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı New York Tirana Üniversitesi'nin yeni kampüsü törenle hizmete açıldı. Törene TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TMV Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Ali Cevat Acar ve New York Tirana Üniversitesi Eski Rektörü Erkan Erdemir’le rektörlüğü devralan Ali Güneş’in yanı sıra Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.





TMV Başkanı Birol Akgün, Yeni Şafak Gazetesi Kültür Sanat Editörü Sevda Dursun.





ANAOKULUNDAN ÜNİVERSİTEYE





Açılış vesilesiyle Yeni Şafak’a konuşan TMV Başkanı Birol Akgün, Anaokulundan üniversiteye kadar Arnavutluk’ta eğitim zinciri kurduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Dünyada Maarif Vakfı olarak işlettiğimiz tek üniversite burası. Burada FETÖ’nün üniversitesi ve başka eğitim kurumları vardı. Bizim alternatif eğitim kurumlarını oluşturma arayışımız çerçevesinde böyle bir eğitim kurumunu devraldık ve yeniden yapılandırdık. Bunun yanı sıra Balkan ülkeleri içerisinde özellikle Arnavutluk’un özel bir önemi var. Yaklaşık 450 yıl beraber yaşadığımız Müslüman bir toplum ve şu anda bu coğrafyanın geleceğinin belirlenmesinde, barışın sürdürülmesinde çok kritik rol oynuyor.”





TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARI TAM HIZ





Üniversitenin Türk-Arnavutluk ilişkilerinin gelişmesinde önemli katkılar sağladığını dile getiren Akgün, “2020’de üniversitemiz bünyesinde Balkan Araştırmaları Enstitüsü kurduk. Balkan bölgesindeki Türkoloji çalışmaları konusunda burayı bir çekim merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Bu amaçla geçen yıl 1. Balkan Türkoloji Sempozyumunu üniversitemizde yaptık. Bu sene ikincisini İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde yapacağız. Balkanlardaki Türkoloji çalışmaları ve Türkçenin öğretimi konusundaki birikimini tartışacağımız kalıcı bir platforma dönüştürmeye çalışıyoruz” dedi.





GENÇ NÜFUS AVRUPA’YA GİDİYOR





Ülkenin gözde üniversitelerinden biri olduğunu belirten Akgün, sözlerini şöyle sürdürdü: “En üst düzeyde eğitim alan öğrencilerimiz mezun olduğu zaman ulusal düzeyde ve Arnavutluk’un en iyi şirketlerinde iş bulma imkanına sahipler. Çift diploma imkanıyla da küresel firmalarda iş bulacak rekabetçi yeteneklerdeler. Çalışma izni olmasından dolayı Avrupa’yı tercih ediyorlar. Bunun yanı sıra şu aralar Balkanların tamamı genç nüfusunu kaybetme riskiyle karşı karşıya. Son iki yıl içerisinde Balkan ülkelerinin nüfusu yüzde 10 azaldı. Avrupa işgücü açığını hem coğrafya hem kültür olarak kendisine yakın hissettiği Balkan ülkelerinden karşılama yoluna gidiyor. Önümüzdeki dönemde üniversitemizde yapacağımız bir sempozyumla Balkanlardaki bu göç olgusunun uzun dönemli etkilerini akademik olarak tartışıp raporlandıracağız.”





KAYITLARDA YÜZDE YÜZ ARTIŞ





Arnavutluk'un ilk özel üniversitelerinden olan New York Tirana Üniversitesi’ni 5 yıl önce bünyesine katan TMV, fiziki ve teknolojik altyapısını yenileyerek ciddi yatırımlarla gözde üniversitelerden biri haline getirdi. Tiran'ın merkezinde bulunan yeni kampüs, 3 bin 600 metrekarelik bir alanı kapsıyor ve 1460 öğrenciye hizmet verme kapasitesine sahip. Yeni hizmet binasıyla birlikte geçen seneye göre öğrenci kayıtlarında yüzde yüz artış yaşandı. TMV, başta New York Tirana Üniversitesi olmak üzere Arnavutluk'un Tiran, Elbasan ve İşkodra şehirlerinde eğitim faaliyetleri yürütüyor.



