Arslan yeniden İYİ Parti’de

Çarşamba günü İYİ Parti’nin TBMM Grup toplantısında Müsavat Dervişoğlu tarafından yeniden rozet takılacak. Arslan 2024’te partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı desteklememesi ve başka bir aday çıkarmasından dolayı partisinden istifa etmişti.





Arslan Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, ‘’İYİ Parti’den seçildim. Oraya yeniden dönüyorum. Böyle bir karar aldım. Allah utandırmasın’’ dedi.





Arslan bağımsız kaldığı süre boyunca Ankara Büyükşehir Belediyesinin etkililiklerin katılmaya devam etti.





Ne olmuştu?

Yavaş’a yakın bir isim olarak bilinen Arslan, bir dönem ABB’de Özel Kalem Müdürlüğü görevi yapmıştı.





Yavaş’a yakın hiçbir ismin CHP’de PM’ye girmemesinin ardından Arslan’ın İYİ Parti hamlesi dikkat çekti.





CHP eski Ankara İl Başkanı Hikmet Akıllı döneminde Arslan’ın CHP’ye katılması için teklif yapılmıştı. Arslan ise bu teklifi kabul etmemişti.



