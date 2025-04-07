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Arslan yeniden İYİ Parti’de

Arslan yeniden İYİ Parti’de

Mehmet Güney
Mehmet Güney
17:237/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ankara Milletvekili Yüksel Arslan.
Ankara Milletvekili Yüksel Arslan.

İYİ Parti’den istifa ederek yaklaşık 1 yıldır yoluna bağımsız devam eden Ankara Milletvekili Yüksel Arslan yeniden partisine dönecek. Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada Arslan, ‘’İYİ Parti’den seçildim. Oraya yeniden dönüyorum. Böyle bir karar aldım. Allah utandırmasın’’ ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü İYİ Parti’nin TBMM Grup toplantısında Müsavat Dervişoğlu tarafından yeniden rozet takılacak. Arslan 2024’te partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı desteklememesi ve başka bir aday çıkarmasından dolayı partisinden istifa etmişti.


Arslan Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, ‘’İYİ Parti’den seçildim. Oraya yeniden dönüyorum. Böyle bir karar aldım. Allah utandırmasın’’ dedi.


Arslan bağımsız kaldığı süre boyunca Ankara Büyükşehir Belediyesinin etkililiklerin katılmaya devam etti.


Ne olmuştu?

Yavaş’a yakın bir isim olarak bilinen Arslan, bir dönem ABB’de Özel Kalem Müdürlüğü görevi yapmıştı.


Yavaş’a yakın hiçbir ismin CHP’de PM’ye girmemesinin ardından Arslan’ın İYİ Parti hamlesi dikkat çekti.


CHP eski Ankara İl Başkanı Hikmet Akıllı döneminde Arslan’ın CHP’ye katılması için teklif yapılmıştı. Arslan ise bu teklifi kabul etmemişti.


#Yüksel Arslan
#İYİ Parti
#TBMM

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