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POLİTİKA

Aşı insanlığın ortak malı olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB öncülüğünde düzenlenen “Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği”ne video mesaj gönderdi. Kovid-19 aşısının tüm insanlığın ortak malı olması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması son derece önemlidir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu öncülüğünde düzenlenen “Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği”ne video mesaj yolladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu öncülüğünde düzenlenen “Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği”ne video mesaj yolladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu öncülüğünde düzenlenen “Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği”ne video mesaj gönderdi.

Kabine Toplantısı nedeniyle toplantıya katılamadığını dile getiren Erdoğan, koronavirüs salgınının, sadece sağlık krizi olmaktan çıktığını siyasi, ekonomik ve sosyal boyutları olan benzersiz bir küresel imtihana dönüştüğünü belirterek, şunları söyledi:

KADERİMİZ ORTAK

“Bu salgın bize, dillerimiz, dinlerimiz farklı olsa da kaderimizin ortak olduğunu hatırlatmıştır. Türkiye olarak bu anlayışla bugüne kadar 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık. Maskeden solunum cihazına kadar bu süreçte ihtiyaç duyulan kritik sağlık malzemelerinin tedarikinde de güvenilir ortak olmaya devam ediyoruz. İmkanlarımızla beraber ülkemizin virüsle mücadeledeki tecrübelerini de dostlarımızla paylaşıyoruz.

ÇABALARI DESTEKLİYORUZ

Virüsün ortadan kaldırılması için en etkili aracın aşı olduğu görülüyor. Milli faaliyetlerimizin yanı sıra teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi yönündeki küresel çabaları da destekliyoruz. 26 Mart’ta kabul ettiğimiz G-20 Bildirgesi’nde aşının hızlıca geliştirilmesi için kaynak sağlama taahhüdünde bulunmuştuk. Bugünkü ‘Koronavirüs Küresel Mukabele’ taahhüt etkinliğinin parçası olmayı da bu nedenle görev addettik. Çalışmalarda gereksiz tekrarlara ve bürokrasiye izin verilmemesi, hedefe ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Kovid-19 aşısı tüm insanlığın ortak malı olmalıdır.

23 MAYIS’A KADAR İLAN EDECEĞİZ

Bu bakımdan üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması ve ‘kimsenin geride bırakılmaması’ prensibinin itinayla uygulanması son derece önemlidir. Aşı geliştirme çabalarına yönelik maddi katkımızı belirlerken tüm bu hususları dikkate alacağız. Değerlendirmeler akabinde tespit edeceğimiz meblağı ise 23 Mayıs’a kadar ilan edeceğiz.”

İngilizce altyazılı olarak yayımlanan video mesajda, yeni açılan şehir hastaneleri ve inşası devam eden salgın hastanelerinin görüntülerine de yer verildi.

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