Asiltürk'ten ittifak açıklaması: Seçime bir hafta kala buna karar verilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Milli Görüş'ün ve Saadet Partisi'nin öncü ismi Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti. Basına servis edilen fotoğraflarla duyurulan ziyaretle ilgili açıklama yapılmamıştı. Erdoğan ile Asiltürk'ün buluşmasının ardından, “Saadet Partisi Cumhur İttifakı’na mı katılıyor?” sorusu gündem olmuştu. Asiltürk, o görüşmeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ziyaretin içeriğine dair Erdoğan’ın açıklamalarının üzerine bir şey söylemeyeceğini belirten Asiltürk, Saadet Partisi’nin gelecekte hangi ittifak içerisinde yer alacağına yönelik soruya ise şöyle yanıt verdi:

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"Önceden açıklarsam bölünme olur"

“İleride şöyle mi yaparız böyle mi yaparız demenin zamanı o noktaya geldiğimiz zaman, seçime bir hafta kala buna karar verilir. Yapılır. Ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur. İki topluluk var. İkisiyle de görüşerek bizim davamızın başarıya ulaşmasında en doğru yol hangisiyse ona karar verir ilan ederiz.”

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