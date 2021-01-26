Gündem Asiltürkten ittifak açıklaması Seçime bir hafta kala buna karar verilir
POLİTİKA

Asiltürk'ten ittifak açıklaması: Seçime bir hafta kala buna karar verilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü Ankara'daki evinde ziyaret etmişti. Sürpriz görüşmenin ardından kulislerde

“Saadet Partisi Cumhur İttifakı’na mı katılıyor?” sorusu konuşulmaya başlamıştı. Ziyaretin içeriğine dair Erdoğan’ın açıklamalarının üzerine bir şey söylemeyeceğini belirten Asiltürk, partisinin gelecekte hangi ittifak içerisinde bulunacağıyla ilgili, “Seçime bir hafta kala buna karar verilir” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü Ankara'daki evinde ziyaret etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü Ankara'daki evinde ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Milli Görüş'ün ve Saadet Partisi'nin öncü ismi Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti. Basına servis edilen fotoğraflarla duyurulan ziyaretle ilgili açıklama yapılmamıştı. Erdoğan ile Asiltürk'ün buluşmasının ardından, “Saadet Partisi Cumhur İttifakı’na mı katılıyor?” sorusu gündem olmuştu. Asiltürk, o görüşmeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

  • Ziyaretin içeriğine dair Erdoğan’ın açıklamalarının üzerine bir şey söylemeyeceğini belirten Asiltürk, Saadet Partisi’nin gelecekte hangi ittifak içerisinde yer alacağına yönelik soruya ise şöyle yanıt verdi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret etti
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etti. Oğuzhan Asiltürk'ün Bahçelievler Mahallesindeki evinde gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a makam aracına kadar uğurlarken, Erdoğan, binalardan kendisini alkışlayan vatandaşlara el salladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk'e evinde sürpriz ziyaret
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"Önceden açıklarsam bölünme olur"

“İleride şöyle mi yaparız böyle mi yaparız demenin zamanı o noktaya geldiğimiz zaman, seçime bir hafta kala buna karar verilir. Yapılır. Ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur. İki topluluk var. İkisiyle de görüşerek bizim davamızın başarıya ulaşmasında en doğru yol hangisiyse ona karar verir ilan ederiz.”

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