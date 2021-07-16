Askerlik yerleri açıklandı

Ağustos ayına az bir süre kala, askerlik celp yerleri merak ediliyordu. 2021 Ağustos ayı askerlik yerleri için beklenen açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- "Temmuz/Ağustos/Eylül 2021 döneminde sevke tabi yedek subay, yedek astsubay adayları ile erbas/erlerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve As.Ş. Bşk.Lıklarından açıklanmıştır."
Ayrıntılar için https://asal.msb.gov.tr adresi verildi.
e-Devlet askerlik yerleri öğrenme ekranı
Adaylar, e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra askerlik yeri sorgulaması yapabilirler.
E-DEVLET AĞUSTOS CELP SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ