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MSB duyurdu: Şubat celp dönemi askerlik yerleri açıklandı

Şubat dönemi askerlik yerleri açıklandı. Millî Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesaplarından yayımladığı duyuruyla askerlik yerlerinin ilan edildiğini duyurdu.

11:12 - 1/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:17 - 1/02/2024 Perşembe
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuru sonrasında, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli olmuştu. Yeni bir duyuru paylaşan MSB, Şubat/Mart ve Nisan 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının ilan edildiğini bildirdi.


Yapılan duyuruda "Şubat/Mart ve Nisan 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz." denildi.


Sınıflandırma dönemi duyurusu


Yapılan açıklamada; "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 01 Şubat 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir." denildi.


MSB sevk tarihleri


Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.


Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 08 Şubat 2024


Er (2’nci Grup) 07 Mart 2024

Er (3’üncü Grup) 18 Nisan 2024

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.


Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?


Askerlik yerleri bilgisini öğrenmek için e-devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.


"Hizmet Adı" kutucuğuna kısa dönem askerler "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama", uzun dönem askerler ise "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.


Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.




#askerlik
#Milli Savunma Bakanlığı
#celp
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