Aslı Baykal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki: İyi ki Erdoğan var

Türkiye, 2023 yılında yapılacak seçimlere adım adım ilerliyor. Seçime 2 aylık bir süre kalmışken siyasi partiler çalışmalarına hız vermiş durumda. 14 Mayıs olarak belirlenen seçim gününe kısa bir süre kalmışken Millet İttifakı sessizliğini bozdu. Bir yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı adayı belirleyemeyen 6'lı masa, geçtiğimiz günlerde beklenen açıklamayı yaptı.

Aday Kemal Kılıçdaroğlu

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Bu saatten sonra parti içinden ve dışından eleştiriler bir bir gelmeye başladı.





Aslı Baykal eleştirilerini sıralıyor

CHP’nin eski genel başkanlarından Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın ise CHP’ye eleştirileri gündemden düşmüyor. 31 Ekim 2022 tarihinde yaptığı Twitter paylaşımı ile CHP’den istifa ettiğini duyuran Baykal, muhalefet kanadına sık sık eleştiri yapar hale geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını eleştiren Aslı Baykal paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler sarf etti. Kılıçdaroğlu'nun seçime tek aday gitmek için uğraştığını belirten Baykal, Erdoğan'ın ise demokrasiyi benimseyen bir lider olarak ifade etti.

'Demokrasimizi yaşatabileceğiz'

"İyi ki Erdoğan var" diyen Aslı Baykal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kılıçdaroğlunun çoklu ittifak bloku türlü vaatlerle, kendinden başka aday çıkmasını önlemeye çalışıyor. İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz. O da olmasa oluşan acaip blok tüm sesleri susturacak ve seçime tek aday girmesine izin verecek."









Kılıçdaroğlunun çoklu ittifak bloku türlü vaatlerle, kendinden başka aday çıkmasını önlemeye çalışıyor.



İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz.



O da olmasa oluşan acaip blok tüm sesleri susturacak ve seçime tek aday girmesine izin verecek. — Aslı Baykal (@asliibaykal) March 9, 2023















