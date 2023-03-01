'Asrın felaketi'ni provokasyonlarına alet ediyor: Ümit Özdağ’ın bir yalanı daha ortaya çıktı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ümit Özdağ'ın "AK Partili olmadıkları için Firri çiftliğine yardım yapılmıyor" yalanını ortaya çıkardı. (Arşiv)
Jandarma çadır kurulumuna da yardım etti
DMM'nin yetkililerinden edindiği bilgiye göre, yaşanan deprem felaketinin ardından çiftliğe battaniye ve giyim malzemelerinin olduğu 2 pickup yardım malzemesi götürüldü. Yetkililer, iddiaya konu çiftliğe ayrıca 12 gıda kolisi, çorap çocuk bezi, çocuk maması gibi malzemeler götürüldüğünü belirtti.
Çiftliğe 2 çadır bırakan Jandarmanın, 'çadırları kuramadık' ihbarının ardından çiftliğe tekrar intikal ederek çadır kurulumunu da yaptığı tespit edildi.
Çiftlik sakinleri iddiaları yalanladı: Tüm yardımlar geldi
DMM, iddiaya konu çiftlikteki vatandaşlardan teyit almak için, Ahmet Kıran'dan bilgi aldı.
Ahmet Kıran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ASDEP ekiplerinin, AFAD’ın ve Jandarma'nın depremin ardından çiftliğe defalarca geldiğini ve her türlü yardımı aldığını doğrulayarak, sosyal medyadaki iddiaların tamamen yalan olduğunu söyledi.