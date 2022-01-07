ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Yarıyıl tatili öne alınmayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Öğrenci ve velilerin merak ettiği yarıyıl tatilinin öne alınıp alınmayacağı konusunda konuşunda Bakan Özer, böyle bir planın olmadığını ifade ederek 'Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor' dedi.