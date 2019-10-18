Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hızırreis Deniz ve Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Caner Arseven görevden alındı.

Kıyı Emniyeti'ndeki isimlerde değişiklik

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Durmuş Ünüvar atandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Salim Özpak getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki yeni atamalar

Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü

, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü

, Muş İl Tarım ve Orman Müdürü

, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü

, 6. Bölge Müdürü

, 7. Bölge Müdürü

ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü

, 6. Bölge Müdürü

ve 8. Bölge Müdürü

de görevlerinden alındı.

Söz konusu atama kararları kapsamında Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Burhan Bahadır, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Çetin Ayvalık, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Tahir Macit, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı'nın ataması yapıldı.