Gündem Atama kararları Resmi Gazetede
POLİTİKA

Atama kararları Resmi Gazete'de

Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Durmuş Ünüvar atandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hızırreis Deniz ve Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Caner Arseven görevden alındı.

Kıyı Emniyeti'ndeki isimlerde değişiklik

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Durmuş Ünüvar atandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Salim Özpak getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki yeni atamalar

Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü İhsan Emiralioğlu, Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Ergün Güler, 6. Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, 7. Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü İbrahim Halil Akgündüz, 6. Bölge Müdürü Şenol Altıok ve 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen de görevlerinden alındı.
  • Söz konusu atama kararları kapsamında Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Burhan Bahadır, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Çetin Ayvalık, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Tahir Macit, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı'nın ataması yapıldı.

Hakim ve savcıları için alınan karar Resmi Gazete'de
GÜNDEM
Hakim ve savcıları için alınan karar Resmi Gazete'de
Büyük zafer

Büyük zafer

​ABD ile masaya oturan Türkiye her istediğini aldı.
Vur Mehmedim!

Vur Mehmedim!

Mehmetçik'in ilk defa yayınlanan görüntüleri nefes kesti.
100 km tamam

100 km tamam

​Tel Abyad ile Rasulayn arasındaki 100 km'lik alan temizlendi.
Terörizmi yendiğimizde...

Terörizmi yendiğimizde...

​Erdoğan'dan kendisine teşekkür eden Trump'a yanıt.
Teşekkürler Erdoğan

Teşekkürler Erdoğan

"Türkiye bu güvenli bölgeyi hep istiyordu."
Feryatlarını <br>komşuları duydu

Feryatlarını
komşuları duydu

Cinnet getiren baba kendini, eşini ve kızını benzin dökerek yaktı.

PKK'ya<br>Esed kamuflajı

PKK'ya
Esed kamuflajı

Ayn el-Arab'ta rejim askerinin üniformasını giyen kişilerin PKK'lı olduğu ortaya çıktı.
Avrupa panikte

Avrupa panikte

​​Teröristlerin yanında saf tutan Avrupa'yı mülteci akını korkutuyor.
Buz tutmuş<br>kasaba: Oymyakon

Buz tutmuş
kasaba: Oymyakon

Hava sıcaklığı rekoru eksi 65 derece ile kırıldı.

Yemeklerini<br>bile bıraktılar

Yemeklerini
bile bıraktılar

​ABD askerlerinin çekildiği üsten yeni görüntülere ulaşıldı.
Teröre körler

Teröre körler

​Terör yandaşları yarın Avrupa'nın birçok ülkesinde eyleme hazırlanıyor.
Bütçede aslan payı sağlık ve eğitime

Bütçede aslan payı sağlık ve eğitime

Hizmeti önceleyen 2020 bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.​
AB ticaretine<br>Bosna köprüsü

AB ticaretine
Bosna köprüsü

​İş dünyası Saraybosna'da bir araya geldi.
Sesimize ses verin

Sesimize ses verin

​Diyarbakır'daki evlat nöbetinde tam 45 gün geride kaldı.
Ayn El Arab <br>sözü vermedik!

Ayn El Arab
sözü vermedik!

​Çavuşoğlu, Pence'nin sözlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.