Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Engin Demir, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğüne Şemseddin Yalçın, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Bülent Erdem, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcılığına ise Hamza Gökhan Eryılmaz atandı.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Burak Kaygısız, Musa Gezer ve Kurtuluş Öner'in atamaları yapıldı.



